Cantori di Assisi, voci per la ripresa

Lo storico coro è tornato a esibirsi dopo il lockdown ricordando padre Nicolini. Ecco le nuove cariche

«Dalla fine di febbraio abbiamo dovuto sospendere le attività, le prove, i concerti per l’emergenza Covid-19 –spiega Gabriella Rossi, direttore del Coro – . L’iniziativa ha voluto essere l’omaggio a padre Evangelista Nicolini, fondatore e anima dei Cantori di Assisi. Con l’esecuzione de ‘Il Coprifoco’, abbiamo voluto rendere omaggio alla città, alla gente, come segnale di speranza e di ripresa».

Per un anno, quello in corso, assai significativo: il coro compie infatti sessant’anni e ricorre anche il centenario della nascita di padre Evangelista Nicolini. Ricorrenze che si intendono ricordare non appena ci saranno le condizioni necessarie, legate al Covid-19. Cantori di Assisi che in questi giorni hanno rinnovato l’organigramma, con Andrea Brozzi che ne è il nuovo presidente.

«Lo spirito che ha spinto un gruppo di cantori a mettere a disposizione proprio tempo – spiega il presidente Borozzi – è quello di far tornare il nostro gruppo corale ad essere il coro degli assisani, secondo lo spirito di padre Evangelista: è questo uno degli impegni del nuovo consiglio».

Affiancano il neopresidente Brozzi, il consiglio direttivo – composto da Lucia Balducci, Giulia Baldelli, Luciano Beddini, Rebecca Bottaccioli, Francesco Brunozzi, Laura Cannelli e Agnese Paparelli – e il Collegio dei Revisori, presieduto da Donatella Casciarri e formato da Gianfranco Chiappini e Monia Mariani.

«C’è la volontà anche di un ulteriore salto di qualità dell’associazione – conclude Brozzi -, compiuto già negli ultimi anni sul piano artistico grazie alla brillante direzione del Maestro Gabriella Rossi». Maurizio Baglioni