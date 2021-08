🖨 Rassegna Stampa 🖨Assisi, Celebrazione del patrono, Sorrentino invita alla ripartenza

di Flavia Pagliochini

“L’ardore e il martirio di San Rufino tornino a scuoterci. Ci spingano a rimetterci in cammino con speranza. Questa ripartenza ecclesiale all’insegna della missione, ripartenza fervida e generosa, sarà il nostro vero contributo anche alla ripartenza economica e sociale che tutti ci auguriamo e sulla quale invochiamo la benedizione del Signore”. Lo ha detto il vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, all’omelia della concelebrazione eucaristica nella solennità del patrono San Rufino, presieduta ieri nella cattedrale di Assisi. La santa messa concelebrata dal vicario generale don Jean Claude Kossi Anani Djidonou Hazoumé e dal parroco don Cesare Provenzi, priore della cattedrale di San Rufino e vicario episcopale per l’economia, è stata allietata dalla Cappella musicale di San Rufino. Presenti il clero diocesano, le autorità civili e militari e tanti fedeli. A proposito della crisi della nostra società, il vescovo ha spiegato che “abbiamo fatto enormi progressi nella conoscenza scientifica e tecnica. L’informazione è diventata capillare. Conosciamo con l’attimo di un clic quello che una volta si apprendeva con laboriose esplorazioni di biblioteche ed archivi. La scienza è cresciuta a dismisura, ma non altrettanto la conoscenza di Dio, che si traduce nell’amore di Dio e del prossimo. Un mondo ricco di conoscenza e povero di amore – ha sottolineato – è un mondo sbilanciato, a rischio frana, sempre in procinto di rovinare”.