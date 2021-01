Che Dio ci aiuti promuove Assisi, da giovedì 7 gennaio, su Rai 1

La fortunata serie di Rai Uno, prodotta da «Lux Vide» di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione di Rai Fiction, è approdata infatti nella città serafica dove i protagonisti della fiction si sono trasferiti per continuare una narrazione incentrata su suor Angela (Elena Sofia Ricci) e che continua a intrecciarsi di storie, situazioni ed episodi che in questi anni hanno intercettato il favore del pubblico. Insieme a lei Valeria Fabrizi (suor Costanza), Francesca Chillemi (Azzurra), Simonetta Columbu (Ginevra) e Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica) e alcune new entry quali Pierpaolo Spollon, Erasmo Genzini, Luigi Diberti, Olimpia Noviello, Isabella Mottinelli, Irene Ferri.

A far da cornice tanti spazi e luoghi di Assisi scelti per l’ambientazione dei venti episodi per un totale di dieci puntate: da piazzetta della Chiesa Nuova a Santa Rosa, a Borgo San Pietro, all’hotel Subasio, a piazza San Francesco solo per citare alcuni dei luoghi dove sono state realizzate le riprese della fortunata fiction.. La fiction prodotta da Lux Vide (stessa produzione di Don Matteo) – era stato evidenziato dal Comune nel presentare l’iniziativa – è molto seguita dal pubblico, e rappresenta una grande occasione per ripartire dopo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha messo in ginocchio il settore del turismo.

Assisi infatti da sola attrae il 25 per cento dei visitatori che giungono in Umbria da tutto il mondo e rappresenta il volano per l’intera regione. Turismo ora azzerato a causa della pandemia che sta mettendo in crisi tutto il settore e le attività commerciali, con gravissime ripercussione sull’intera filiera e sull’indotto, ma che vuol ripartire, sperando anche in «Che Dio ci aiuti 6».

