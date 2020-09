Chiama o scrivi in redazione

Cristiano Riformisti lasciano la maggioranza ’Nessuna idea per Assisi’

Poco peso specifico nelle decisioni dell’amministrazione municipale, ma anche, chissà, uno smarcamento in vista delle comunali del prossimo anno: i Cristiano Riformisti, rappresentati in Consiglio dal capogruppo Luigi Bastianini (nella foto), hanno annunciato l’addio alla maggioranza.

Alla base della scelta, un mancato coinvolgimento nelle scelte dell’amministrazione – spesso il sindaco ha preso decisioni in solitaria o con parte della maggioranza -, ma anche una maggioranza che non ha più un progetto per Assisi e che ha tradito il mandato di coalizione.

«Questa maggioranza non ha più un progetto per Assisi – spiega Bastianini –: tra il primo e il secondo turno abbiamo ottenuto una differenza di 26 punti percentuali, un 26% di cittadini che non abbiamo mai più ascoltato. Il sindaco ha tradito il mandato di coalizione».

Nel mirino la riorganizzazione degli uffici e la commissione edilizia, le vane segnalazioni su acqua e rifiuti, la tribolata rotatoria di Rivotorto e la mancanza di rispetto per tale frazione della quale Bastianini è espressione.