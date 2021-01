Frontale tra auto, due feriti e traffico in tilt in via del Sacro Tugurio

Violento scontro nella mattinata sul rettilineo di via del Sacro Tugurio a Rivotorto di Assisi. Conducenti estratti dai sanitari del 118

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della municipale di Assisi, una delle due automobili, quella che viaggiava in direzione di Santa Maria degli Angeli, avrebbe invaso la corsia opposta centrando la macchina che proveniva in senso contrario: urto inevitabile.

L’allarme, lungo la trafficata strada che unisce Rivotorto a Santa Maria degli Angeli, è stato dato rapidamente sia dagli automobilisti di passaggio sia dagli abitanti della zona. I soccorritori del 118, non appena sono giunti sul posto, si sono adoperati per estrarre i due conducenti dei veicoli. Complesse si sono rivelate le operazioni per tirar fuori dalle lamiere contorte la donna che, alla fine, estratta dall’abitacolo, è stata adagiata sulla barella spinale e poi caricata sul mezzo di soccorso per i primi accertamenti e medicazioni.

Alla fine, valutate le condizioni, l’uomo è stato trasportato, in ambulanza, all’ospedale regionale Santa Maria della Misericordia di Perugia mentre per la donna è stato deciso il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Assisi. Da comprendere i motivi che hanno provocato l’invasione di corsia e lo scontro in un tratto di strada diritto e in condizioni di visibilità normali.

Entrambi i veicoli coinvolti hanno riportato gravi danni nella parte anteriore; la Renault è stata danneggiata anche in quella posteriore, essendo stata spinta, nell’urto, contro un albero. Il traffico lungo via del Sacro Tugurio è rimasto interrotto per circa un’ora, con deviazioni in loco, per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. M.B.