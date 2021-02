Furto nei vicoli del centro storico, derubata una donna

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri un uomo le ha sfilato la borsetta con all’interno diverse centinaia di euro

Furto con destrezza nel centro storico di Assisi, indagano i carabinieri della locale stazione agli ordini della compagnia di Assisi, guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, una signora stava camminando per via Bernardo da Quintavalle, uno dei vicoli del centro storico, quando una persona, un uomo alto circa 1.80 centimetri, le avrebbe sfilato la borsetta in cui teneva una discreta somma in contanti, il guadagno nel negozio. Tra gli ultimi colpi messi a segno in città vanno segnalati anche i furti compiuti in quattro abitazioni tra Assisi e Bastia Umbra alcune settimane fa. I ladri avevano colpito nel tardo pomeriggio di un sabato e di una domenica approfittando della momentanea assenza dei proprietari. C’erano stati danni rilevanti agli infissi a fronte di bottini fatti di oro e contanti, anche se probabilmente al di sotto delle aspettative dei malviventi. Colpi segnalati a Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Bastia centro e Costano.

F.P.