Giorno del Ricordo, premio a Cristicchi, Assisi in prima linea Assisi in prima linea contro le guerre, proseguono le iniziative per non dimenticare le tragedie passate

Venerdì, alle 21, all’auditorium della scuola «Galeazzo Alessi» di Santa Maria degli Angeli ci sarà la rappresentazione teatrale: «Mille passi oltre il filo» realizzata dagli studenti dell’Istituto Assisi 2 e del liceo «Sesto Properzio» di Assisi, con la regia di Rodolfo Mantovani. Il 2 febbraio, 11.30, in piazza San Rufino dedicazione di una via a don Aldo Brunacci; Interverranno il vescovo Sorrentino e il direttore dell’Opera Casa Papa Giovanni, Daniela Fanelli. Il Giorno del Ricordo sarà celebrato in Assisi il 18 febbraio, nella Sala della Conciliazione, con gli interventi del sindaco Stefania Proietti, Giovanni Stelli, Franco Papetti, Paolo Anelli.

Alle 11.30 la consegna del premio «Dignità Giuliano-Dalmata nel Mondo» a Cristicchi cantautore, attore teatrale e scrittore «per aver saputo con alta qualità artistica a comunicativa ricordare e spiegare alle nuove generazioni il dramma del popolo istriano fiumano dalmata che ha fondato la propria battaglia contro l’inclemenza della storia sulla fedeltà alle origini, sullo spirito di sacrificio e sulla forza di emergere dalla sofferenza per l’ingiustizia subita».