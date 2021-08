In marcia per le donne afghane, Iniziativa globale di “Economy of Francesco“

(Rassegna stampa) Manifestazione in favore delle donne afghane. «Together we stand» è il grido-appello lanciato dal movimento di giovani imprenditori ed economisti di Economy of Francesco che hanno dato vita ieri a una marcia globale, in vari luoghi in Italia e all’estero, a favore delle donne e delle bambine dell’Afghanistan. I partecipanti sono partiti da piazza Santa Chiara, hanno raggiunto il prato antistante la Basilica superiore di San Francesco, per poi proseguire sino al vescovado-Santuario della Spogliazione e in piazza del Comune, con tappa al palazzo municipale. «Siamo partiti da piazza Santa Chiara, dove ci sono le clarisse a sottolineare l’importanza di Chiara nella storia di San Francesco di Assisi e della chiesa – spiega Giada Rosignoli, componente di Economy of Francesco -.

Un modo per sottolineare la vicinanza ai più deboli, ai sofferenti a cominciare appunto dalle donne dell’Afghanistan, le più colpite, le più escluse alla luce di quello che sta accadendo in quel Paese, non potranno studiare, dovranno coprirsi: abbiamo voluto marciare per loro, dar loro voce, ai loro diritti. Insieme, vogliamo sensibilizzare sul tema dei diritti delle donne in Afghanistan». Ai partecipanti è stato chiesto di indossare qualcosa di blu. «Una maglietta, un accessorio di quel colore – aggiunge Giada Rosignoli – perché richiamano i burka visti in questi giorni e che vogliono nascondere, far sparire le donne afgane. Maurizio Baglioni