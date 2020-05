Manini Prefabbricati Spa «Tracciamo i dipendenti per la sicurezza»

In che modo? «Il dispositivo emetterebbe un suono, diverso da quello per il distanziamento anti contagio, se l’operatore dovesse essere troppo vicino ad una macchina operatrice o ad un carro ponte che movimenta carichi sospesi. Ovviamente qui la distanza non sarebbe di un metro, ma tarata a seconda dei diversi tipi di macchinari. Partire da una necessità, come quella legata all’attuale emergenza sanitaria, per implementare il sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro. È questa la nostra idea».



Con 400 operai negli stabilimenti di Bastia, Somaglia e Aprilia, che azioni avete predisposto per la sicurezza? «Oltre alle precauzioni igieniche come mascherine e gel disinfettanti, ci sarà il controllo della temperatura corporea dei dipendenti in fase di accesso ai luoghi di lavoro, orari scaglionati per ridurre i contatti nelle zone comuni e un percorso per l’ingresso e un altro per l’uscita nei reparti dedicati agli uffici, dove lavorano altri 80 dipendenti, con una segnaletica dedicata. Anche l’accesso ai distributori-bevande cambierà. Massimo 2 persone alla volta, nel rispetto della distanza di sicurezza».



Che tipo di sforzo c’è stato per la ripartenza? «Direi grande, dal punto di vista organizzativo, riuscire a rimanere aperti con i servizi tecnici e una modalità in smart working che abbiamo dovuto mettere in campo in dieci giorni, con 70 postazioni da casa. Abbiamo inoltre anticipato la cassa integrazione ai nostri operai per non dover farli attendere. Una policy che l’azienda ha sempre portato avanti nei momenti di difficoltà. Abbiamo inoltre stipulato una polizza assicurativa in caso di Covid per tutti i lavoratori». Valentina Scarponi