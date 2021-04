Nuovo assessore in Giunta ad Assisi, nel dopo Pettirossi, tre nomi papabili

Una rosa di tre nomi per sostituire Simone Pettirossi, che si è dimesso due settimane fa: candidati alla successione sono Paola Vitali, presidente dell’associazione Se’ de J’Angeli se e attiva nell’associazionismo locale che è il nome in pole position, il membro del direttivo Lanfranco Corazzi e il consigliere comunale Paolo Lupattelli, che in caso di promozione ad assessore contribuirà a rendere più rosa il consiglio comunale, visto che entrerebbe in consiglio Giada Ceccarelli, prima dei non eletti. Intanto non si fermano le reazioni alle dimissioni di Pettirossi.

“Abbiamo l’impressione – dice l’ex assessore Claudia Travicelli – di una compagine sempre più scollata dalla realtà e lontana dai veri problemi della gente”. Mentre per Ettore Anselmo e Massimo Felici dei Progressisti#21, “siamo già ai tempi supplementari di questa amministrazione e anche per questo motivo sarebbe necessario tenere i nervi saldi. Un atteggiamento, questo, che sarebbe auspicabile in chiunque faccia politica. A maggior ragione in coloro che ricoprono incarichi pubblici”. F.P.