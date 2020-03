Ospedale Assisi, raccolta-fondi per le necessità del Pronto Soccorso

Ha riscosso un grande successo la raccolta fondi dedicata al Pronto soccorso dell’ospedale di Assisi con l’intento dei promotori dell’iniziativa di reperire risorse per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale utile per il personale sanitario in questo momento caratterizzata dall’emergenza legata al Coronavirus. L’obiettivo minimo, quello di raccogliere 3.000 euro è stato rapidamente raggiunto e abbondantemente superato (circa 5.000 euro) grazie alla generosità della gente e di gruppi di cittadini e si continua nell’iniziativa, consapevoli che quanto raccolto sarà di grande utilità per il personale impegnato in una lotta contro il virus che appare ancora lunga. Con la necessità quindi di avere la disponibilità delle protezioni e dei materiali da mettere a disposizione di coloro che operano in prima linea, come appunto il Pronto soccorso. gente. Per aderire alla raccolta donare è possibile collegarsi all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-covid19-ospedale-assisi.