Stefania Proietti sarà sostenuta anche da Andrea Fora con una lista «Civici per»

ASSISI – Elezioni ad Assisi, la candidatura di Stefania Proietti sarà sostenuta anche da Andrea Fora con una lista «Civici per» «Dire Assisi è dire l’Umbria nel mondo – spiega Fora, consigliere regionale e protagonista da tempo con il percorso civico con l’associazione CivicX -. Ci stiamo preparando a questo appuntamento facilitati anche da un fatto importante: il sindaco Stefania Proietti in questi 5 anni non solo ha ben amministrato pur con tutte le difficoltà che gravano sui Comuni di questi tempi, ma è restata il primo cittadino del suo territorio. Ha resistito alle sirene dei partiti continuando ad incarnare lo spirito civico che ne contraddistinse l’elezioni». Ci sarà una lista di Civici per a sostegno della Proietti?

«Certamente sì e non sarà composta solo da persone del nostro movimento – aggiunge Fora -. E’ in corso un dialogo largo con esperienze locali e con movimenti nazionali. Nelle prossime settimane ufficializzeremo il gruppo promotore locale e già alcuni nomi verranno alla luce».

Il centrodestra annuncia di presentarsi dopo tanto tempo unito… «Alle elezioni comunali vince la storia delle persone, la loro credibilità, l’immagine pubblica, le relazioni locali, nazionali e internazionali – conclude Fora -. Ad Assisi questo vale ancora di più. I voti degli elettori non sono dei partiti, ma dei cittadini che abbiamo visto che di volta in volta scelgono senza più bandiere ideologiche.