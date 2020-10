The Economy of Francesco, il Papa torna ad Assisi ma stavolta solo on line

Si svolgerà sul portale francescoeconomy.org dal 19 al 21 novembre e vi prenderà parte, virtualmente, anche Papa Francesco. È stato presentato ieri The Economy of Francesco 2020, l’evento internazionale con protagonisti giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo previsto inizialmente dal 26 al 28 marzo 2020 in presenza ad Assisi. Il successivo incontro si terrà nella città di San Francesco ed è previsto nell’autunno 2021, nella speranza che le condizioni sanitarie permetteranno di assicurare la partecipazione di tutti. L’organizzazione dell’evento, in versione online, consentirà a tutti i giovani iscritti (2000 da 120 Paesi) di partecipare all’incontro nelle medesime condizioni, di condividere l’esperienza vissuta, il lavoro, le proposte, e le riflessioni maturate in questi mesi.

Assisi ospiterà la “regia” dell’evento e i collegamenti in diretta dai luoghi storici francescani: basilica di San Francesco d’Assisi, chiesa di San Damiano, santuario di Rivotorto, basilica Santa Chiara, santuario della Spogliazione, palazzo Monte Frumentario. Spazio a conferenze con i giovani economisti e imprenditori in dialogo con figure di fama internazionale per discutere i temi, le proposte, le prospettive di The Economy of Francesco. Ci saranno anche momenti di meditazione e riflessione. Papa Francesco intende avviare, con i giovani e un gruppo qualificato di esperti, un processo di cambiamento globale affinché l’economia di oggi e di domani sia più giusta, fraterna inclusiva e sostenibile, senza lasciare nessuno indietro.