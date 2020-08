Trasporto e mensa Assisi, domande entro il 10 settembre

Sono partite le iscrizioni al prossimo anno scolastico. L’assessore Simone Pettirossi: “Coperta una parte dei costi”

Partite le iscrizioni per mensa e trasporto per l’anno scolastico 2020-2021. Il termine ultimo per spedire la domanda è il 10 settembre. “Anche quest’anno – spiega l’assessore Simone Pettirossi – il Comune ha voluto supportare in modo significativo le famiglie del territorio che hanno figli in età scolare, coprendo direttamente con il proprio bilancio una parte consistente del costo dei servizi e garantendo perciò ai propri residenti tariffe molto basse”. Oltre alla domanda cartacea, c’è anche la procedura online, dal sito del Comune. Questa modalità, semplice e veloce, riduce i tempi di richiesta del servizio e può essere svolta in completa autonomia oppure, grazie alla sinergia tra ufficio scuola e Digipass con il servizio (su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e il sabato dalle 9 alle 13) di assistenza alla compilazione della domanda on line, per supportare i cittadini che vogliano utilizzare la procedura on line ma che non dispongano di strumenti informatici per farlo. Per prendere appuntamento per fruire del servizio di assistenza è possibile telefonare allo 075/8138448 o inviare una mail a digipass@comune.assisi.pg.it. La domanda cartacea può essere invece presentata negli uffici del Comune ad Assisi capoluogo, ufficio scuola e sport (palazzo comunale, quarto piano) nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 9 alle 13) o il giovedì pomeriggio (dalle 15.30 alle 17.30) o a Santa Maria al Digipass dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13) o martedì e giovedì (dalle 15 alle 18). Per l’accesso agli uffici è indispensabile rispettare comunque le norme anti Covid. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 075/8138627-651 o inviare una mail a scuola@comune.assisi.pg.it.

F.L.