Travolto e ucciso mentre passeggia, tragedia ad Assisi

ASSISI – Investimento mortale ieri mattina presto lungo la strada che unisce Santa Maria degli Angeli e Tordandrea. Ne è rimasto vittima un uomo di 61 anni, residente poco lontano dal luogo dove si è verificato l’incidente e che ha visto coinvolto un furgone condotto da un uomo coetaneo della vittima; indagini in corso da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi per accertarne la dinamica.

La tragedia si è consumata intorno alle 7 di ieri lungo la Sp 408 – Via San Bernardino da Siena all’altezza dell’incrocio con via dei Mugnai che conduce alla zona industriale di Santa Maria degli Angeli. Mattinata scura e nebbiosa quella di ieri, in un tratto di strada rettilinea, di fatto senza banchina.

Il veicolo, che viaggiava in direzione della cittadina della Porziuncola, ha centrato l’uomo che camminava a piedi sul ciglio della strada, sul lato destro: un urto che non ha lasciato scampo al poveretto, morto sul colpo e sbalzato sul campo adiacente.

Subito è scattato l’allarme, con l’intervento di due pattuglie dei Carabinieri coordinati dal tenente colonnello Marco Vetrulli, dell’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi. Il personale medico e infermieristico nulla ha potuto fare se non costatare il decesso dell’uomo, uno straniero abitante nella zona, regolare sul territorio italiano.

In stato di shock il conducente del furgone, sessantunenne, anch’egli residente nel comprensorio; si è fermato per prestare soccorso e chiedere aiuto, ma come detto l’uomo investito è morto sul colpo. Il corpo, dopo gli adempimenti, è stato quindi trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale di Assisi per l’ispezione cadaverica. I militari dell’Arma hanno provveduto alle formalità e ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente. Maurizio Baglioni