🖨 Rassegna stampa 🖨 Vie dedicate a due religiosi ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli

Grande festa ad Assisi e Santa Maria degli Angeli per l’inaugurazione, rispettivamente di largo Padre Evangelista Nicolini, fondatore e direttore dei Cantori di Assisi, e di via Padre Pietro Starnini, fondatore e direttore della Corale Porziuncola.

Nato a Deruta il 5 gennaio 1920 e morto il 18 giugno 2004, Nicolini ha donato alla città il Coro dei Cantori di Assisi, che ha fondato e per lungo tempo diretto. I Cantori, nati nel 1960, hanno un repertorio costituito di musiche a cappella e concertanti con l’organo che va dal canto gregoriano, alla musica rinascimentale, barocca e moderna, al folklore italiano e straniero fino ai negro-spiritual. Padre Pietro Starnini, nel 1949, fondò la Corale della Porziuncola per le cerimonie della Basilica papale, dirigendola per circa 40 anni.

All’inizio era composta da pueri cantores e voci virili, e poi, nel tempo i puri sono stati sostituiti da voci femminili. Oggi la corale è un gruppo misto e prosegue la tradizione iniziata dal suo fondatore. Ora la città ha scelto di rendere omaggio a queste due eccellenze, intitolando nuovi spazi ai due fondatori. (S.Z.)