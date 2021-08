🖨 Rassegna Stampa 🖨Assisi, Viole Calcio, “Necessario chiudere il campo sportivo”

di Flavia Pagliochini

Dopo la segnalazione di alcuni genitori che avevano lamentato la chiusura “forzata” ad alcuni ragazzi del campo sportivo di Viole di Assisi, nonostante anche l’impegno a pagare una quota per l’utilizzo, il Viole Calcio che gestisce la struttura fa chiarezza. “Una polemica a nostro parere infondata in cui ci siamo trovati nostro malgrado. Abbiamo dovuto bloccare dei ragazzi che giorno dopo giorno entravano, senza nessun permesso, dentro la nostra struttura saltando un cancello alto quasi 4 metri o creando buchi sulla recinzione, il tutto noncuranti dei rischi che corrono. Avremmo dovuto aspettare che un ragazzo si facesse male per prendere precauzioni? O avremmo dovuto denunciare tutti i ragazzi che sono entrati nella struttura? – si chiedono dalla società – Ci sono regole, leggi e responsabilità. Siamo consapevoli e dispiaciuti della mancanza di punti di aggregazione nel nostro paese, ma questa mancanza non può ricadere su di noi. Abbiamo già fatto un incontro con alcuni genitori per valutare ogni soluzione possibile. Ci auguriamo che l’amministrazione faccia la sua parte”.