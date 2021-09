Area 4 Group, la ri-partenza di un nuovo stile di vita, lo sport è di tutti

UN CAMBIAMENTO DI MENTALITA’, GARANTIAMO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO SPORT

Area 4 Group un ecosistema di benessere: un team di quaranta persone pronte ad accoglierti, fare una valutazione completa ed indirizzarti a seconda delle esigenze al professionista più adatto per te. Sentiamo Barbara Carli, ANIF EUROWELLNESS UMBRIA e Amministratore Area4 Group, in relazione alla sua partecipazione al convegno di Rimini sul tema “ Ripresa dei centri sportivi ”

“Sono molto contenta di aver constatato come ad oggi, politica, scienza ed impresa, non solo i tecnici del settore, sono tutti concordi nel considerare di fondamentale importanza l’attività sportiva per un futuro di crescita”.

Continua

“Una nuova e straordinaria attenzione rivolta al mondo delle palestre e dello sport che per la prima volta vive opportunità incredibili. Una centralità mai riscontrata finora. Questa trasformazione così veloce e radicale era impensabile fino a poco tempo fa.

Stiamo vivendo un periodo che è stato definito, senza esagerazioni, magico da quanti vivono e fanno ricerca nel mondo sportivo. Neanche vent’anni di investimenti pubblicitari per diffondere la cultura del movimento e di uno stile di vita sano, sarebbero bastati a far arrivare così profondamente l’importanza dell’esercizio fisico e dell’attività sportiva nella visione comune.

Comunque lo si pratichi, all’aperto, nelle palestre, nei centri sportivi, a casa, ovunque!, oggi l’esercizio fisico è considerato un vero e proprio ingrediente fondamentale per il bene di tutti; essercene privati a lungo ne ha fatto sperimentare il bisogno e la consapevolezza della sua centralità per vivere appieno. Fino a quando lo avevamo tutti a portata di mano, lo sport era considerato un’attività di tempo libero o per appassionati.

Oggi, la vera novità è nella mentalità. Lo sport è di tutti. E nuova è la visione creativa che viene sempre maggiormente riconosciuta all’attività fisica: crea salute, prevenzione, benessere, cultura, innovazione, inclusione sociale, impegno, sacrificio, educazione… pace. Valori fondamentali che costituiscono una società”.

Aggiunge

“In una parola lo sport è un patrimonio. Viviamo in un Paese ricco di bellezze e territori che consideriamo e tuteliamo patrimoni dell’umanità. Anche le persone lo sono. E’ fondamentale insegnare l’educazione alla cura e al rispetto dell’ambiente ma lo è ancora di più insegnare l’educazione alla cura e al rispetto della nostra persona, del nostro corpo, il nostro tempio.

Se partiamo, o meglio, ripartiamo dal corpo, curare e amare tutto ciò che ci circonda sarà una naturale conseguenza. Un Paese forte è fatto di donne e uomini forti. Da tempo sostengo la necessita di inserire un nuovo diritto nella nostra Carta Costituzionale, il diritto allo sport.

Mi ha fatto davvero piacere sentire un consenso quasi unanime in tal senso di quanti erano presenti al convegno di Rimini. Abbiamo condiviso questa idea esprimendola con un gioco di parole, l’esercizio del diritto allo sport costituzionalmente garantito. Oggi il nostro settore, fatto di tecnici, imprenditori ed organizzatori, ha il fondamentale compito di impegnarsi per sostenere questo importante cambiamento di mentalità in atto, creare la motivazione dove ancora è necessario e tornare a parlare di educazione fisica. Lavorare e andare tutti nella stessa direzione senza gelosie ma con spirito di condivisione e collaborazione come la mentalità sportiva insegna”.

In conclusione

“Sono Fiduciosa, in particolare due considerazioni che ho potuto constatare, che non appartengono più soltanto agli addetti ai lavori ma anche a quanti finora dicevano di non avere tempo per fare esercizio fisico:

Ri-partenza significa aver capito che il rischio da qui in avanti non sono più, come erroneamente si è pensato, i centri sportivi e i luoghi di allenamento bensì la non attività.

Ri-partenza è sapere che la salute si crea nel tempo e che il cardine sono gli anticorpi; frenare l’attività fisica significa frenare l’attività dei nostri anticorpi.

Essere costretto a curare la malattia significa essere già arrivato tardi.

Il segreto è non ammalarsi.

Il segreto è amarsi.

Curiamo il nostro benessere mantenendoci in movimento”.

Vi aspettiamo ad Area 4 Group:

https://www.area4gym.it/

https://www.facebook.com/Area4gym/

Tel. 075 850 7057

Invia un messaggio

info@area4gym.it

Tutti i giorni – 07,00-20,00

Redazionale a cura dell’Azienda

Questo slideshow richiede JavaScript.