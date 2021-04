Dove mangiare ad Assisi: la soluzione è senza dubbio “AssaggiAssisi”

Sappiamo tutti che uno dei problemi principali che abbiamo quando viaggiamo è quello di dove mangiare. Se sei in vacanza ad Assisi oppure ti trovi lì per lavoro, la soluzione per risolvere il problema di dove mangiare ad Assisi potrebbe essere quella di mangiare un panino presso AssaggiAssisi che ti offre la possibilità di assaggiare tantissime specialità del posto tra cui salami, culatelli, pecorino e la famosa torta al testo, specialità Umbra.

Tutti questi assaggi sono gratuiti e potrai così decidere come farcire il tuo buonissimo panino con i tanti prodotti genuini della paninoteca.

Dove mangiare ad Assisi? Su di un muretto con vista mozzafiato sul Belvedere

Un altro vantaggio di AssaggiAssisi è quello di essere situato in pieno centro e di non aver bisogno di doverti sedere al tavolino potendo degustare il tuo fantastico panino ammirando la città di San Francesco da una delle Terrazze più belle del posto che ti offriranno una vista incantevole: il muretto-panchina di Via Borgo Aretino.

Un altro dei tanti vantaggi, non di minore importanza, è sicuramente il prezzo: AssaggiAssisi ti offre, infatti, un super panino farcito a piacere con una bottiglietta d’acqua e l’assaggio di salumi e formaggi locali al modico prezzo di €5!

Oltre ad avere una soluzione comoda per il tuo pranzo o per l’aperitivo non dovrai neanche svenarti e la paninoteca è aperta dalle ore 10 alle 19 consentendoti di allietare la tua vacanza dalla mattina alla sera, sia che tu sia un pellegrino sia che tu ti trovi ad Assisi per motivi di svago o di lavoro.

Il personale della bottega saprà inoltre rendere piacevole la tua sosta consigliandoti le specialità più buone del posto e dandoti qualunque indicazione generica sulla città di Assisi.

Dimenticavo: ovviamente, oltre al menù panino più bottiglietta d’acqua e assaggi vari, potrete decidere di acquistare salumi e formaggi locali da far assaggiare a familiari e amici oppure di rendere più piacevole la vostra sosta e il vostro pranzo con dell’ottima birra artigianale, delle bevande gassate o del buonissimo vino locale.

Per tutti coloro che desiderano uno spuntino informale nella città di Assisi e non vogliono perdere tempo e soldi per mangiare in ristoranti affollati e costosi, AssaggiAssisi è la soluzione perfetta.

Ricordati che potrai consultare i feedback dei clienti su Google o su TripAdvisor e allo stesso tempo ammirare le foto dei buonissimi panini offerti dalla bottega umbra. Potrai anche contribuire a pubblicare tu stesso sui canali social del locale, le foto del tuo delizioso spuntino consumato in loco e della favolosa terrazza panoramica di fronte alla paninoteca.

E se la condividi su Instagram taggando @assaggiassisi riceverai subito un gustoso omaggio una volta che andrei nel punto vendita!

Infine potrai scegliere AssaggiAssisi per il tuo ristoro anche qualora tu fossi intollerante dato che la struttura offre anche il pane Schar senza glutine e dei particolari impasti gluten free per tutti coloro che soffrono di questa intolleranza: tutti avranno quindi la possibilità di degustare il proprio panino alcun rischio, preparati con una attenzione particolare in base alle richieste dei clienti.

Tonino il Contadino saprà deliziarti con un Super Panino e ti guiderà nella degustazione dei migliori prodotti del territorio locale!

Formaggio Pecorino e Salumi a scelta tra le nostre gustose varietà come corallina, salame al cinghiale, al cervo, al tartufo, piccante e spalmabile aspettano solo te in attesa di essere assaggiati.

E se volessi semplicemente prendere un panino da portare a casa o da mangiare girando tra i vicoletti della cittadina di San Francesco, potrai telefonare o scrivere su whatsapp e fartelo preparare senza dover aspettare e senza perdere tempo prezioso.

AssaggiAssisi offrirà una soluzione ottimale per i tuoi pasti e non ti lascerà mai né a stomaco vuoto né con il portafoglio alleggerito.

Il salotto buono ed economico di Assisi ti aspetta!