Il “Polo-Bonghi” si sta preparando al nuovo Open day

Il “Polo-Bonghi” si sta preparando al nuovo Open day previsto per il giorno sabato 15 gennaio dalle ore 15 alle ore 18; tale evento permetterà ai ragazzi delle terze medie e alle loro famiglie di conoscere da vicino una scuola che, con i suoi 3 Indirizzi Tecnici (AFM-SIA, CAT e ITEE) e i 2 Indirizzi Professionali (IPIA e IPSC), vanta la più vasta offerta formativa del nostro territorio.

Inoltre nella settimana dal 10 al 14 gennaio, dalle 8,30 alle 12,30 si terranno i tradizionali incontri di “Studente per un giorno”, secondo il calendario stabilito.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno rispettando le migliori condizioni di sicurezza e sono prenotabili al seguente sito:

polobonghiorientamento.weebly.com/

Tra i punti di forza dell’istituto si evidenziano, i laboratori di Informatica, Elettronica, Automazione e Pneumatica con nuove attrezzature, l’ampia biblioteca, i laboratori linguistici, i rinnovati spazi interni dove alunni e docenti svolgono quotidianamente ed in sicurezza le loro attività.

Segnaliamo inoltre con soddisfazione anche quest’anno che nell’indagine svolta dalla Fondazione Agnelli, l’Istituto “M.Polo-R.Bonghi” guidato dal Dirigente Carlo Menichini, si rivela ancora una volta una scelta di successo, collocandosi ai primissimi posti nella classifica delle scuole della Provincia, non soltanto per la percentuale di occupati dopo il conseguimento del diploma, ma anche per quella degli immatricolati che prosegue con sicuro profitto gli studi all’università.

Questi risultati premiano i docenti di tale istituto che, con impegno e dedizione, riescono a trasmettere agli studenti un adeguato patrimonio culturale, abilità e competenze spendibili dopo il diploma e, soprattutto, un metodo che consenta loro di muoversi agevolmente sia nel mondo del lavoro che in quello universitario.

Recentemente, inoltre, il Dirigente dell’Istituto “M.Polo-R.Bonghi” ha incontrato il Dott. Nicola Angelini, Presidente dell’Associazione CONFIMI Umbria (Confederazione dell’Industria Manifatturiera e dell’Impresa Privata) per stabilire una collaborazione atta alla formazione degli studenti e alla loro introduzione nel mondo del lavoro.

Possiamo affermare dunque che il “Polo-Bonghi” continua a centrare il suo obiettivo: fornire ai suoi studenti una formazione di eccellenza offrendo loro l’opportunità di costruire il proprio futuro, secondo le aspirazioni di ciascuno.