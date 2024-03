Scopri il nuovo eShop di Enerviva ad Assisi

Redazionale pubblicitario a cura di Enerviva

Chi non ama gli inizi? Quei momenti carichi di energia, di promesse e di possibilità infinite. È proprio con questa stessa carica positiva che Enerviva vi invita a scoprire il suo nuovo eShop, situato in via Becchetti 61/A, a due passi dalla magnifica Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Dopo 11 anni di impegno nel panorama regionale e nazionale, Enerviva apre le porte del suo primo spazio diretto, con l’obiettivo di offrire non solo energia, ma un’esperienza unica, vicina e umana. Contrariamente ai colossi del settore energetico, Enerviva mette al centro il cliente, senza call center né fastidiosi telemarketing. In un mondo sempre più complesso, Enerviva si distingue per la sua filosofia Easy and Green.

Easy, perché amiamo la semplicità e la chiarezza. Green, perché crediamo nell’importanza di un’energia sostenibile, proveniente da fonti rinnovabili come acqua, vento e sole. Al nostro eShop non troverete schermi touch o prenotazioni automatiche, ma persone vere pronte ad accogliervi con un sorriso. Giancarlo, Lorenzo e Elisaveta saranno lieti di guidarvi attraverso le nostre offerte, senza obblighi contrattuali, ma con la libertà di scegliere ciò che fa davvero al caso vostro.

Vogliamo che ogni cliente si senta parte della nostra famiglia, con fiducia e serenità. Per questo, conoscere chi si cela dietro Enerviva è essenziale. Vi invitiamo quindi a visitare il nostro nuovo eShop, dove sarete sempre i benvenuti. Potrete informarvi, scoprire i vantaggi economici e i benefici ambientali che offriamo, senza la necessità di prenotare un appuntamento.

Se desiderate dare una svolta energetica alla vostra vita, venite a trovarci in Via Becchetti 61/A a Santa Maria degli Angeli.

Il 5 Aprile dalle ore 16.00 vi aspetta con un piccolo rinfresco, pronto a condividere con voi la nostra passione per un’energia nuova e sostenibile, proprio qui ad Assisi.

Scoprite l’energia di Enerviva e lasciatevi sorprendere dagli inizi!

Enerviva, via Becchetti 61/a,06081 Santa Maria degli Angeli (PG)

www.enerviva.it Instagram: ENERVIVA.