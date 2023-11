800 anni di Vangelo – il 29 novembre la famiglia francescana si riunisce a Roma

Il 29 novembre 2023 saranno esattamente 800 anni dalla conferma della regola bollata dei frati minori, redatta da san Francesco, da parte di papa Onorio III presso il Palazzo Apostolico di San Giovanni al Laterano a Roma.

Per celebrare questo anniversario, al contempo di grande valore storico, carismatico e spirituale, i membri della grande famiglia francescana – frati, suore, laici appartenenti ai tre Ordini fondati da Francesco – sono invitati a recarsi presso la Basilica di San Giovanni in Laterano in Roma, proprio il 29 novembre p.v., alle ore 15, per una liturgia che avrà il sapore della festa, della riflessione e dell’approfondimento di questo testo fondante di tutta l’esperienza spirituale francescana, nelle sue numerose declinazioni, in tutto il mondo, fino a oggi.

La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, arciprete della Basilica e vicario di S.S. Papa Francesco per la Diocesi di Roma. A questo proposito egli leggerà anche un messaggio inviato dal Santo Padre a tutti i francescani e le francescane del mondo, per rinnovare l’invito alla fedeltà creativa alle intuizioni di san Francesco nella Chiesa di oggi, in cammino sinodale e in uscita verso le periferie della storia e della società, per il bene di tutto il mondo.

La celebrazione sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale del centenario francescano (2023-2026) www.centenarifrancescani.org

Promotore dell’evento è il Comitato per i Centenari francescani istituito dalla Conferenza della Famiglia francescana, che è composta dai Ministri Generali del Primo Ordine Francescano (fra Massimo Fusarelli, OFM, fra Roberto Genuin, OFMCap, fra Carlos Alberto Trovarelli, OFMConv), da fr. Amando Trujillo Cano, Ministro Generale TOR, da Suor Frances Marie Duncan, Presidente Conferenza Francescana Internazionale dei Fratelli e delle Sorelle del Terz’Ordine Regolare, e da Tibor Kauser, Ministro Generale OFS.

La pergamena originale della regola Bollata, con il sigillo pontificio, è custodita ed esposta a visitatori e pellegrini presso la Basilica di San Francesco in Assisi.