Annuncio dell’offerta dell’olio 2022: chi aiuta nella pandemia

Non ci sarà una singola regione ma, “in via del tutto eccezionale, da rappresentanti di istituzioni e organizzazioni che stanno aiutando il popolo italiano a far fronte agli effetti della pandemia“. Lo ha annunciato fra Carlos Trovarelli, ministro generale dei francescani, nel messaggio letto da fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi.

da sanfrancescopatronoditalia.it

“Nella situazione che ci troviamo a vivere a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso in Italia e nel mondo – le sue parole – abbiamo pensato che il prossimo anno questo gesto significativo possa essere compiuto non da una singola regione ma, in via del tutto eccezionale, da rappresentanti di istituzioni e organizzazioni che stanno aiutando il popolo italiano a far fronte agli effetti della pandemia. Augurandoci che il Covid-19 fra un anno abbia finalmente allentato la sua morsa, vorremmo che tutto ciò possa essere vissuto come un momento di ringraziamento a San Francesco. In ogni caso sarà un momento solenne in cui le istituzioni e la popolazione si ritrovano unite per affidarsi nuovamente al Santo Patrono d’Italia“.