App San Francesco digitale: il messaggio francescano diventa digital

In questo ottavo centenario del Cantico delle creature, la comunità francescana del Sacro Convento sceglie di sbarcare in maniera nuova nel mondo digitale.

All’approssimarsi della festa di Pasqua, è stata presentata oggi la nuova App San Francesco digitale che offre l’accesso alla versione digitale del mensile San Francesco Patrono d’Italia – rivista ufficiale della Basilica di San Francesco in Assisi di cui è uscito il numero di aprile – e da oggi anche del trimestrale Momenti francescani, il sussidio liturgico in cui viene offerta una lettura, in chiave francescana, del Vangelo proposto dalla Chiesa nella liturgia di ogni giorno.

L’App San Francesco digitale permette inoltre – oltre l’accesso diretto a sanfrancesco.org (uno dei siti web cattolici più visitati) – di seguire le celebrazioni in diretta dalla Basilica di San Francesco, di ascoltare il podcast dei frati – dal titolo Parole povere – sulla spiritualità francescana nella vita di ogni giorno – e di aver accesso, da un unico punto, ai vari account social della comunità francescana (Facebook, Instagram, X/Twitter e YouTube).

È anche possibile accedere alla webcam (24h) sulla tomba di San Francesco e scrivere e inviare una preghiera.

«San Francesco – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – proprio in quest’anno centenario del Cantico di frate sole lo stiamo riscoprendo in maniera speciale – è stato davvero un grandissimo comunicatore, in cui intelligenza, creatività, autenticità e un pizzico di sagacia hanno creato un mix straordinario di bellezza, profondità ed empatia, che continua a interpellare le donne e gli uomini di oggi. Noi suoi figli, sebbene non siamo assolutamente all’altezza di “cotanto senno” – direbbe Dante Alighieri -, cerchiamo di lasciarci ispirare da lui e di continuare a stare al passo con i tempi, attraverso i mezzi e le sensibilità del terzo millennio, per condividere la bella notizia che la vita di ciascuno di noi è veramente speciale, perché avvolta nell’amore dal suo sorgere e fino al suo compimento. L’App San Francesco digitale speriamo sia così uno strumento per raggiungere sempre più persone».

Tra i vantaggi di questo passo in avanti digitale, c’è senz’altro un approccio più giovane (che intercetta i gusti e la sensibilità, anche ecologica, delle nuove generazioni) e la possibilità di raggiungere i tanti amici e devoti di san Francesco all’estero con tempistiche finalmente efficaci. In effetti, non da ultimo, l’App San Francesco digitale – powered by Tecnavia – include la possibilità di avere la traduzione in tempo reale – attraverso l’accesso automatico a Google translate – degli articoli del mensile San Francesco patrono d’Italia e dei contenuti del trimestrale Momenti francescani in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Si può scaricare l’App digitando San Francesco digitale su Google Play per i device Android e su App Store per i dispositivi iOS.

Per chi si registra nell’App Momenti francescani sarà gratuito per tutto il mese di aprile.

Per l’acquisto di una copia singola e/o l’abbonamento annuale a San Francesco Patrono d’Italia e/o a Momenti Francescani (in quest’ultimo caso a partire dal 1º maggio 2025) basta andare su edicola.sanfrancesco.org