Assisi accoglie 2.500 giovani per il meeting francescano mondiale

Dal 3 al 6 agosto cammino, dialogo e fede verso la Porziuncola

Dal 3 al 6 agosto Assisi ospita oltre 2.500 giovani da Europa e mondo per il GO! Franciscan Youth Meeting. Cammini, laboratori e riflessioni ispirati a San Francesco culmineranno con l’incontro e la Messa presieduta da Papa Leone XIV in Porziuncola.

Assisi torna ad essere luogo di incontro per le nuove generazioni

Saranno oltre 2.500 i giovani provenienti da numerosi Paesi europei e da altre parti del mondo che, dal 3 al 6 agosto, raggiungeranno Assisi per partecipare al GO! Franciscan Youth Meeting, il grande appuntamento internazionale promosso nell’ambito delle celebrazioni dedicate all’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco.

L’iniziativa riporterà la città umbra al centro di un’esperienza di condivisione ispirata alla tradizione francescana. L’incontro richiama idealmente il “Capitolo delle Stuoie” del 1221, quando migliaia di frati si riunirono attorno a San Francesco d’Assisi, trasformando Assisi in un punto di riferimento per la fraternità e la vita religiosa.

Un cammino spirituale sulle orme del Santo

Il programma accompagnerà i partecipanti in un percorso di riflessione e di fede, ripercorrendo i luoghi nei quali San Francesco maturò la propria vocazione. Tra questi, un ruolo centrale sarà ricoperto dalla Porziuncola, meta del cammino che caratterizzerà l’iniziativa.

Secondo quanto illustrato dal Sacro Convento di Assisi, l’obiettivo è offrire ai giovani un’occasione per confrontarsi con le grandi sfide della società contemporanea attraverso il Vangelo e il carisma francescano, favorendo momenti di ascolto, dialogo e condivisione.

L’esperienza sarà costruita come un percorso comune, nel quale spiritualità e partecipazione si intrecceranno con il desiderio di coinvolgere direttamente le nuove generazioni.

Workshop dedicati ai temi del presente

Il cuore del GO! Franciscan Youth Meeting sarà rappresentato da nove workshop tematici, seguiti da laboratori partecipativi che coinvolgeranno attivamente tutti i presenti.

Gli incontri affronteranno temi quali pace, ecologia integrale, economia fraterna, arte, comunicazione, giustizia sociale, vocazione e fraternità, offrendo spazi di confronto nei quali i giovani saranno chiamati non soltanto ad ascoltare, ma anche a portare il proprio contributo.

L’obiettivo sarà quello di elaborare una “carta missionaria”, frutto delle riflessioni condivise durante i giorni dell’evento, che ciascun partecipante potrà riportare nella propria realtà di provenienza come testimonianza del cammino vissuto ad Assisi.

Atteso l’arrivo di Papa Leone XIV

Il momento conclusivo e più atteso dell’incontro è previsto per giovedì 6 agosto, quando Papa Leone XIV raggiungerà Santa Maria degli Angeli per incontrare i giovani partecipanti.

Il Pontefice presiederà la Santa Messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, appuntamento che rappresenterà il culmine dell’intera manifestazione e uno dei momenti centrali delle celebrazioni dedicate all’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco.

La presenza del Papa conferirà un particolare significato all’evento internazionale, che vedrà riuniti ad Assisi migliaia di ragazzi accomunati dal desiderio di vivere un’esperienza di fraternità, dialogo e spiritualità nel luogo simbolo della tradizione francescana.

Un appuntamento inserito nelle celebrazioni del Centenario

Il GO! Franciscan Youth Meeting si inserisce nel programma delle iniziative dedicate all’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco, proponendo alle nuove generazioni un’occasione di incontro internazionale nel segno dei valori francescani.

Per quattro giorni Assisi diventerà così un punto di riferimento per giovani provenienti da culture e Paesi diversi, chiamati a condividere un percorso comune ispirato alla figura del Santo e orientato alla costruzione di relazioni fondate sulla fraternità, sul dialogo e sulla responsabilità verso il mondo contemporaneo.