Assisi: Al via domenica 28 marzo le celebrazioni in vista della Pasqua

Il vescovo: “Non facciamoci abbattere da questa pandemia e viviamo intensamente questo periodo”

Assisi – La diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino si appresta a vivere i riti della settimana Santa, nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19.

“Purtroppo questa pandemia – dichiara il vescovo monsignor Domenico Sorrentino – ci costringe ancora a vivere questa settimana santa con celebrazioni ridotte rispetto al passato; questo però non deve indebolire la nostra partecipazione spirituale, la nostra fede; anzi stringiamoci in preghiera, raccogliamoci intorno al Gesù morto e risorto per noi, crediamo più intensamente che dopo la morte, la sofferenza, la passione, ci sono la vita, la luce e la gioia. Questo augurio lo rivolgo in particolare ai giovani perché vivano questa Pasqua perché diventino testimoni di sorriso”.