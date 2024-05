Assisi Celebra il Settimo Anniversario del Santuario della Spogliazione

Tre giorni di incontri, conferenze e spettacoli dal 17 al 19 maggio, con la presenza del cardinale Sean O’Malley

Dal 17 al 19 maggio, la città di Assisi si prepara a celebrare il settimo anniversario dell’inaugurazione del Santuario della Spogliazione con una serie di eventi sotto il tema “#Nulla di proprio. Per un mondo senza guerra”. Questo ciclo di iniziative, che avrà luogo presso il Santuario fondato nel 2017, promette di essere un momento di riflessione profonda e di comunione culturale e spirituale.

Le attività avranno inizio venerdì 17 maggio, alle ore 16:30, con una celebrazione eucaristica guidata da fra Paolo Braghini, missionario OFMCap in Amazzonia. Subito dopo la messa, alle ore 17:30, si terrà un convegno dal titolo “Le sfide dell’Amazzonia e dell’Africa per un’economia della fraternità”, che vedrà la partecipazione di eminenti relatori tra cui lo stesso fra Paolo Maria e fra Carlo Maria Chistolini, entrambi missionari in Brasile, e padre Gerard Kpadhingo dell’associazione Madre Africa.

La serata proseguirà con uno spettacolo musicale intitolato “Il Cantico di Frate Sole”, eseguito dalla Commedia Harmonica con la partecipazione straordinaria di Simone Cristicchi, noto cantautore italiano. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e avrà inizio alle ore 21:15.

Il giorno seguente, sabato 18 maggio, sarà caratterizzato dalla cerimonia di consegna del “Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità”. Questo importante riconoscimento vedrà la presenza di figure di spicco come il cardinale Sean O’Malley, l’imprenditore Brunello Cucinelli e l’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato per l’Interno. Nel pomeriggio, alle 16:30, si celebrerà un’altra messa, seguita da un convegno sul tema “Tra Frate Sole e Sorella Morte, il Cantico da San Damiano al Vescovado, una riscoperta verso il 2025”, con interventi di monsignor Domenico Sorrentino e altri esperti del settore.

Infine, domenica 19 maggio, le celebrazioni si concluderanno con due messe, la prima alle ore 9:30 e la seconda, presieduta dal cardinale O’Malley, alle ore 11:00.

Tutti gli eventi si svolgeranno sotto l’egida della Fondazione diocesana Assisi Santuario della Spogliazione, in collaborazione con la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e con il patrocinio del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Informazioni aggiuntive e trasmissioni in diretta degli eventi sono disponibili sui siti ufficiali del Santuario e della Diocesi e sui loro canali social.

calendari