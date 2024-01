Assisi, Natività assisane in cammino, passeggiata tra i suggestivi luoghi di San Francesco a conclusione dell’VIII Centenario del Primo Presepe di San Francesco.

di Tiziana Borsellini

Venerdì 29 dicembre a conclusione dell’VIII Centenario del Primo Presepe di San Francesco, l’Associazione Orto degli Aghi ha organizzato in collaborazione con i piedibus e molte associazioni del territorio, la tradizionale passeggiata di “Natività in cammino” che ha toccato i suggestivi luoghi di San Francesco presenti nella Città Serafica.

Il filo conduttore dell’iniziativa, ci spiega Giampiero Italiani ideatore dell’evento, è celebrare la vita nascente, “sono momenti difficili incomprensibili e privi di umanità quelli che viviamo in questo difficile tempo storico, prima i bambini e poi le donne, era l’imperativo scolpito nei cuori, per porli a riparo da ogni situazione rischiosa. Nel tempo della prosperità, i valori sembrano invertirsi, invece di salvarle sembra che le persone fragili siano le prime ad essere sacrificate. E’ necessario riaffermare il supremo valore della vita, specie quella indifesa e fragile. E’ necessario recuperare lo stupore ed il mistero della vita nascente per custodire la meraviglia di ogni unicità”.

Queste sono le parole con cui Giampiero Italiani ha accolto il numeroso pubblico accorso all’evento. Il percorso partito dall’Orto degli Aghi in Assisi, ha fatto la prima sosta presso la Cattedrale di San Rufino per poi continuare per i suggestivi vicoli della città e concludersi presso la Basilica Superiore di San Francesco. Sono intervenuti all’evento Mons. Anthony Figueiredo che dalla culla di Gesù nell’Orto degli Aghi, ha dato il via alla passeggiata, Padre Raffaello che ha accolto i partecipanti nella Casa Natale di San Francesco, Padre Giulio Cesarei che ha dato il benvenuto a nome del Custode Giammarco Moroni, ai camminatori arrivati in Basilica a conclusione della passeggiata, sotto l’affresco di Giotto che rappresenta il presepio di Greccio.

Toccanti le riflessioni durante il percorso di Erminia Battisti, ispiratrice dei Piedibus del Ben Essere, sul senso della Natività di Gesù. Interessanti e apprezzatissimi i contributi storici di Patrizia Picasso e Pier Maurizio della Porta. A conclusione della serata la poesia scritta da Suor Elena Gozzi, presidente dell’Associazione Dietro a tanta Pace, sul presepe di Greccio letta da Enrico Maccabei.