Assisi, religioni a confronto sulla conversione delle armi nucleari

Convegno di Civiltà dell’Amore e Diocesi, sabato 24 febbraio

A due anni dall’inizio della guerra in Ucraina, il Comitato per una Civiltà dell’Amore e la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino promuovono il convegno “Religioni e conversione delle armi nucleari in progetti di pace e sviluppo”. L’iniziativa si svolgerà sabato 24 febbraio dalle ore 10 alle 17 circa nella sala della Spogliazione del palazzo vescovile, ad Assisi.

La giornata si aprirà alle ore 10 con i saluti di Stefania Proietti, sindaco di Assisi, di padre Marco Moroni, custode del Sacro Convento e di Giuseppe Rotunno, presidente del Comitato per una Civiltà dell’Amore. Seguirà una relazione introduttiva di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno. Seguirà il panel “Le Religioni e la conversione nell’era globale”, con gli interventi del cardinale Giorgio Marengo, prefetto apostolico in Mongolia, della Commissione Spirito di Assisi e dei rappresentanti delle religioni. A seguire il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e Andrea Bartoli della Sant’Egidio Foundation for peace and dialogue.

Dopo una pausa dalle 14 alle 15 si riprenderà con “La conversione delle armi nucleari e la pace nel mondo”, panel moderato da Stefano Monti, presidente AIN (Associazione italiana nucleare) con l’ambasciatore Carlo Trezza – Scientific Advisor, Istituto Affari internazionali: Massimo Sepielli, esperto nucleare e membro del Comitato per una Civiltà dell’Amore; Roberto Adinolfi, presidente Ansaldo-Nucleare; e Mrs. Mary T. Stronach, vice ministro generale OFS. Dopo il dibattito, la giornata si chiuderà con le riflessioni finali di monsignor Sorrentino e del presidente Rotunno.

Il link di collegamento zoom per assistere alla conferenza è il seguente: https://us02web.zoom.us/j/83361522649?

pwd=QUlmSUxLSlJ3YlVMOXJOMGVVYVF6QT09

Passcode: 686347