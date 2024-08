Assisi, Tempo del creato. Presentato il programma completo

Assisi – È stato presentato oggi, presso la Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco, il ricco programma di eventi che accompagneranno il Tempo del Creato ad Assisi. Alla conferenza stampa hanno preso parte i rappresentanti e i delegati del progetto ASSISI Terra Laudato Si’, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, la Volontaria Laudato Si’, suor Chantal Habonimana, e il responsabile del Centro Laudato Si’, Antonio Caschetto. L’incontro è stato moderato da fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento.

Momento di preghiera ecumenica e azione per la nostra casa comune, celebrato in tutto il mondo, l’iniziativa si apre il 1° settembre con la Giornata della Creazione e si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi. La città del Povero di Assisi non può mancare a questo appuntamento, e come ogni anno i cittadini e i pellegrini possono condividere le proprie “primizie della speranza” pregando e impegnandosi concretamente per il creato. Il programma si inserisce nelle iniziative per il Centenario francescano (2023-2026).

«In questo tempo segnato da differenti forme di disperazione – ha dichiarato Antonio Caschetto -, dovute alle troppe ingiustizie che vediamo nel mondo, ognuno di noi è chiamato a una domanda di senso. Sappiamo di aver causato molti danni al Creato e al mondo in cui viviamo a causa della nostra negligenza, a causa dell’ignoranza. Ma dall’altro lato, nel cuore di ciascuno di noi Dio ha piantato un seme, ci ha desiderati affinché ci prendessimo cura della sua Creazione, coltivando e custodendo il suo giardino. Ci auguriamo di cuore che questo Tempo del Creato aiuti lo sbocciare di tanti semi di speranza tra i partecipanti e i pellegrini di passaggio da Assisi».

Il tema scelto quest’anno dal comitato ecumenico è “Sperare e agire con la Creazione”, traendo ispirazione dall’immagine delle primizie della speranza contenuta nella lettera di San Paolo ai Romani. “Anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati.” (Rm 8, 23-24).

Il ricco programma di appuntamenti si apre il primo settembre, con la marcia Assisi-Gubbio e con la preghiera ecumenica interdiocesana, e lungo tutto il mese coinvolge tutti i Partner del progetto ASSISI Terra Laudato Si’, con momenti di preghiera e esperienze nel creato: dal Cortile di Francesco al rosario in Porziuncola, dalle attività sul prato della Basilica di S. Francesco alla Festa del Cantico a San Damiano; dalla visita speciale al Bosco del FAI al Cantico delle fedi della Pro Civitate Christiana (evento on line), dalla preghiera della Coroncina Laudato Si’ alla Via Creationis in cammino dall’Hospitale Laudato Si’ verso l’Eremo delle carceri. Infine, il Tempo del Creato si concluderà con la partecipazione attiva alla novena di San Francesco, al transito e alla festa del Patrono dei cultori dell’ecologia, che con la sua umiltà e la sua consapevolezza di essere creatura di Dio, ci invita a cantare le lodi di Dio attraverso tutte le sue creature.

Ad animare questi appuntamenti, insieme alle realtà di Assisi, ci sarà un gruppo di Volontari Laudato Si’ che, come suor Chantal Habonimana, provengono da varie parti d’Italia e del mondo per mettersi a disposizione e vivere una esperienza di vita nella città del Poverello, e come gli “Artisti per la Creazione” mettono a disposizione di tutti il dono della musica, attraverso l’inno “Semi di speranza” presentato in questa occasione.

Per il dettaglio di tutti gli eventi: https://bit.ly/eventiASSISI2024