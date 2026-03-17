Cantico delle Creature rinasce e conquista Assisi in musica!

Evento spirituale e musicale prende vita ad Assisi storica!
Un progetto che unisce arte e spiritualità prende forma ad Assisi. Con l’avvio dell’Anno Francescano 2026, torna al centro dell’attenzione il Cantico delle Creature, reinterpretato in chiave musicale attraverso un ciclo di concerti che punta a coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva e contemplativa.
L’iniziativa, promossa da Assisi Suono Sacro insieme ai Knights of Saint Francis Italia, inaugura il nuovo percorso il 20 marzo alle ore 21 nella Sala San Gregorio. Un luogo simbolico, nel cuore della città, scelto per ospitare un evento che va oltre la dimensione artistica tradizionale.
Un linguaggio musicale essenziale e profondo
Non si tratta di un semplice concerto. Il progetto costruisce un percorso sonoro che traduce in musica la forza poetica del testo francescano. Le composizioni di Andrea Ceccomori restituiscono una dimensione intima e universale, capace di parlare direttamente alla sensibilità dell’ascoltatore.
Il flauto diventa protagonista. Accanto, il clavicembalo e il violoncello costruiscono un tessuto armonico ricco ma mai invasivo. Il risultato è un dialogo musicale equilibrato, che privilegia la profondità espressiva rispetto alla complessità formale.
Suono, parola e meditazione si intrecciano
L’esperienza viene arricchita da momenti di introspezione affidati al monocorda. Qui la componente meditativa si intensifica. Le strofe del Cantico vengono restituite in forma interpretativa, creando un ponte tra parola e suono.
Il pubblico viene così accompagnato in un percorso che alterna ascolto e riflessione. La musica diventa strumento di connessione interiore, capace di evocare immagini e suggestioni legate agli elementi naturali celebrati da San Francesco.
Un’opera nata da una visione internazionale
Le radici del progetto affondano in una commissione internazionale. Nel 2012, la Cardinal Stritch University di Milwaukee richiese la realizzazione dell’opera, segnando l’inizio di un percorso che oggi trova nuova vita ad Assisi.
La struttura musicale si articola in dieci brani. Ogni composizione richiama un elemento del Cantico, trasformando il testo in un’esperienza sonora completa. Gli arrangiamenti, curati da Enrico Bianchi e Antonio Cocomazzi, contribuiscono a definire un equilibrio tra tradizione e ricerca contemporanea.
Il ritorno a un “suono povero”
Alla base del progetto c’è una scelta precisa. Recuperare un suono essenziale, diretto, in linea con lo spirito francescano. Una musica priva di eccessi, ma capace di trasmettere intensità e autenticità.
L’obiettivo è ambizioso. Restituire, attraverso il linguaggio musicale, una possibile dimensione originaria del Cantico. Una melodia che la storia non ha conservato, ma che viene evocata attraverso un lavoro di ricerca e sensibilità artistica.
Un appuntamento aperto al pubblico
L’evento è accessibile su prenotazione e prevede un contributo di partecipazione. L’interesse attorno all’iniziativa è già elevato, segno di un forte legame tra il territorio e la tradizione francescana.
Assisi si conferma così centro vitale di cultura e spiritualità. Un luogo dove la musica diventa strumento di dialogo tra passato e presente, tra arte e fede, offrendo al pubblico un’esperienza capace di lasciare un segno profondo.
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