Cardinale Gambetti vicario generale Vaticano e Arciprete Basilica San Pietro

L’ex custode del Sacro Convento di Assisi, il cardinale Mauro Gambetti, è il nuovo arciprete della Basilica di San Pietro, nonché presidente della Fabbrica di San Pietro. Lo ha nominato il Papa dopo avere accettato le dimissioni da Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, da Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e da Presidente della Fabbrica di San Pietro presentata dal cardinale Angelo Comastri, 77 anni. Si ricorda che lo scorso giugno il Papa nominò un commissario straordinario per la Fabbrica di San Pietro, il nunzio Mario Giordana, in seguito all’indagine disposta per fare luce sulla gestione della Fabbrica di San Pietro. Ora a presiederla arriva il francescano Gambetti, promosso cardinale dal Papa nell’ultimo concistoro.

“Gioisco per la nomina del cardinal Mauro Gambetti a vicario generale per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, e porto a lui gli auguri dell’intera diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. È un incarico di grande prestigio e significato che accompagniamo con la nostra preghiera. Dopo anni di servizio alla Basilica di San Francesco, ora passa alla Basilica di San Pietro. L’amore del Santo di Assisi per il Successore di Pietro si incarna ora in uno dei suoi figli più degni. Gli auguriamo di vivere questo compito con la stessa semplicità e lo stesso amore che abbiamo apprezzato qui ad Assisi. Ci farà tanto piacere incontrarlo a Roma ogni qualvolta andremo nella Basilica di San Pietro e naturalmente speriamo trovi anche il tempo di tornare di tanto in tanto in questa nostra Città. Con affetto grande, auguri, p. Mauro!” E’ una nota del Vescovo di Assisi per gli incarichi dati dal Santo Padre al cardinale Gambetti.