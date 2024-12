Carlo Acutis, presentato il libro di Mons. Sorrentino

Nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, è stato presentato il libro “Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali non fotocopie”, scritto da Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno. L’evento, moderato dalla giornalista Marina Rosati, ha visto la partecipazione della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, di Padre Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori dell’Umbria, e del professore Marcello Signorelli, esperto di politica economica presso l’Università di Perugia.

La Presidente Proietti ha sottolineato l’importanza della figura di Carlo Acutis, descritto come “simbolo di valori autentici” in grado di parlare al mondo contemporaneo. “Carlo è un esempio di spiritualità che richiama, in maniera unica, la santità di San Francesco e Santa Chiara. La sua vita rappresenta un punto di riferimento per chi, oggi, è alla ricerca di significati autentici in un’epoca di profondi cambiamenti,” ha dichiarato. Proietti ha poi evidenziato il legame profondo tra Carlo Acutis e la città di Assisi, sottolineando come questo si inserisca nella tradizione spirituale e culturale dell’Umbria, capace di unire fede, storia e innovazione.

Monsignor Domenico Sorrentino, autore del volume, ha approfondito la figura di Carlo, descrivendolo come un giovane capace di incarnare i valori francescani nella quotidianità. “La frase ‘Tutti nasciamo originali, tanti muoiono fotocopie’ sintetizza la sua visione di vita,” ha spiegato. Il libro racconta episodi chiave della sua esistenza, tra cui la permanenza temporanea del corpo di Carlo nel Cimitero di Assisi, prima della traslazione al Santuario della Spogliazione, e il miracolo attribuito alla sua intercessione: la guarigione di una giovane del Costa Rica.

Il testo si chiude con una preghiera per la canonizzazione di Carlo, scritta dallo stesso Monsignore, preceduta dal Cantico di Frate Sole, che celebra il legame tra spiritualità e natura. Questa scelta si ricollega al prossimo ottavo centenario della composizione del Cantico, avvenuta tra San Damiano e il vescovado di Assisi, oggi parte integrante del Santuario della Spogliazione.

Carlo Acutis, beatificato nella Basilica Superiore di San Francesco, rimane un modello per le nuove generazioni, capace di dimostrare come fede e tecnologia possano convivere. Il libro, presentato in una sala gremita, rappresenta un tributo alla sua unicità e al messaggio universale che continua a trasmettere.