Cavalcata di Satriano 2026 corteo storico per San Francesco

I cavalieri rievocano l’ultimo viaggio diretto ad Assisi

🐎 La 47esima Cavalcata di Satriano ricorderà l’ultimo viaggio di san Francesco con ben oltre ottanta cavalieri e diciotto pattuglie ippo-montate delle forze armate. L’evento toccherà Assisi, Nocera Umbra, Valtopina e Spello il prossimo 6 settembre 2026

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Assisi, 5 agosto 2026 – La 47esima edizione della Cavalcata di Satriano si terrà il 6 settembre 2026 lungo un itinerario denso di storia e spiritualità che attraversa i territori municipali di Assisi, Nocera Umbra, Valtopina e Spello. La rievocazione storica, organizzata in un contesto di profonda devozione e memoria culturale, intende ricordare il tragico e solenne ritorno di san Francesco verso la città natale durante gli ultimi giorni della sua esistenza nel 1226. L’appuntamento di quest’anno riveste una rilevanza straordinaria in quanto s’inserisce nel quadro delle celebrazioni ufficiali per l’VIII Centenario francescano, proponendo al pubblico una partecipazione senza precedenti per solennità e valore istituzionale, come riporta il comunicato di Fabiola Gentili-Comune di Assisi.

L’evento storico trova la sua genesi nelle antiche fonti francescane, le quali testimoniano come i cittadini della comunità assisiate, venuti a conoscenza del grave e repentino peggioramento delle condizioni di salute del Poverello alla fine dell’estate del 1226, decisero di inviare una scorta d’onore composta da cavalieri armati nei pressi di Nocera Umbra. Il compito della delegazione era scortare e proteggere il Santo malato durante il viaggio di rientro a casa. Fu il podestà e storico Arnaldo Fortini a promuovere la prima rievocazione in chiave moderna nel 1926, fondando contestualmente la Compagnia dei Cavalieri di Satriano tre anni prima, nel 1923. Dopo una sospensione dovuta al secondo conflitto mondiale nel 1939 e sporadiche edizioni negli anni Cinquanta, la manifestazione è stata ripristinata in forma stabile nel 1980, proseguendo ininterrottamente da 47 anni come momento identitario per l’intera regione Umbria.

La manifestazione del 2026 vedrà la partecipazione straordinaria di circa ottanta cavalieri civili provenienti da diverse regioni d’Italia, ai quali si affiancheranno diciotto elementi delle pattuglie ippo-montate appartenenti ai corpi militari e alle forze dell’ordine dello Stato italiano. Nello specifico, la colonna vedrà sfilare rappresentanti in alta uniforme della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo, dei Carabinieri Forestali e dell’VIII Reggimento Lancieri di Montebello dell’Esercito Italiano. La presenza congiunta dei reparti a cavallo conferirà un carattere di eccezionale solennità al corteo, testimoniando il forte legame di vicinanza tra i corpi in divisa e le comunità locali. L’edizione sarà inoltre interamente dedicata al ricordo di Giovanni Raspa, figura centrale dell’organizzazione e storico punto di riferimento della manifestazione, scomparso improvvisamente pochi mesi fa. Il suo impegno costante nel tempo ha consentito alla rievocazione di crescere e consolidarsi quale simbolo di coesione territoriale e promozione dei valori spirituali di pace, fratellanza e tutela dell’ambiente.

Il programma dettagliato è stato presentato ufficialmente durante una conferenza stampa istituzionale a cui hanno preso parte il sindaco di Assisi Valter Stoppini, il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi, il sindaco di Valtopina Gabriele Coccia e l’assessore di Spello Elisa Narcisi. All’incontro ha presenziato anche la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, insieme all’assessore assisiate con delega al Parco del Monte Subasio Scilla Cavanna, affiancati dai rappresentanti delle forze armate e del comitato organizzatore.

Valter Stoppini – L’evento unisce e promuove il territorio, celebrando l’ottavo centenario francescano, la memoria di Giovanni Raspa e il prestigio delle pattuglie ippo-montate.

Virginio Caparvi – Le forze armate a cavallo arricchiscono l’edizione e testimoniano la vicinanza delle istituzioni ai territori e ai cittadini.

Gabriele Coccia – Il comune ospita la partenza e il passaggio dei cavalieri, rilanciando i valori francescani di pace e amore.

Programma

Le attività prenderanno il via la mattina del 6 settembre presso il comune di Nocera Umbra, dove i cavalieri si raduneranno alle ore 8.30. Alle ore 9.00 si terrà la partenza ufficiale, preceduta dai saluti del primo cittadino locale e dalla consegna formale di una pergamena da recapitare al sindaco di Assisi. La prima tappa intermedia è fissata per le ore 10.30 a Villa Postignano per una breve sosta. Successivamente, alle ore 12.00, la carovana raggiungerà la località di Satriano, dove verrà celebrata la Santa Messa nella chiesetta del paese. Durante la funzione liturgica si svolgerà il momento culminante della memoria, con la deposizione di una staffa commemorativa dedicata a Giovanni Raspa. Dopo il pranzo conviviale previsto alle ore 13.30 presso la frazione di Armenzano, il gruppo si rimetterà in marcia alle ore 15.00 verso la meta finale. Alle ore 16.45 il corteo effettuerà una sosta tecnica a Costa di Trex, per poi giungere alle ore 17.50 alle porte di Assisi nei pressi di Porta San Giacomo. Da questo punto la colonna si ricompatterà in un unico solenne corteo diretto in Piazza del Comune, dove alle ore 18.00 i partecipanti incontreranno ufficialmente le rappresentanze civiche dei quattro municipi coinvolti. Alle ore 18.15 la manifestazione si sposterà in Piazza Santa Chiara per il tradizionale omaggio floreale alle suore Clarisse, seguito dalla consegna finale della pergamena, dai saluti delle autorità e dalla solenne benedizione impartita ai cavalieri. L’evento si concluderà tra le esibizioni artistiche e i canti storici curati dalle associazioni del Calendimaggio e degli Sbandieratori di Assisi.

In concomitanza con il raduno equestre, gli organizzatori hanno presentato il progetto denominato Il Cammino di Satriano, un nuovo itinerario escursionistico, naturalistico e spirituale lungo circa novanta chilometri, pensato per i pellegrini a piedi. Promosso dal Comune di Assisi in collaborazione con l’associazione ASD/APS Natural Slow Life, il percorso valorizza il patrimonio paesaggistico del Parco del Monte Subasio. Proprio il 6 settembre verrà inaugurato con un’escursione ad anello della lunghezza di otto chilometri, offrendo ai visitatori l’opportunità di riscoprire a passo lento il patrimonio ambientale umbro.

Stefania Proietti ha sottolineato che il Parco del Monte Subasio è una risorsa preziosa gestita in modo virtuoso, e la Cavalcata di Satriano valorizza i territori montani promuovendo l’amore per la natura e gli animali.

La promozione della rievocazione è garantita dalla Compagnia dei Cavalieri di Satriano e supportata dalla Compagnia dei Cavalieri del Colle Paradiso, dall’AFOR Umbria, dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’VIII Centenario francescano e dai vari enti locali patrocinanti.