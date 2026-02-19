Celebrazioni storiche del 2026: approvata legge regionale per Assisi

VIII centenario morte San Francesco: Assisi esprime soddisfazione

Il Comune di Assisi manifesta entusiasmo per l’approvazione all’unanimità della legge regionale da parte dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, relativa alle celebrazioni dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Questo passo significativo consente una programmazione strutturata e coordinata delle attività in vista dell’importante evento del 2026, rafforzando la cooperazione tra istituzioni, cittadini, il territorio e la comunità francescana.

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha espresso la sua gratitudine verso la Presidente Stefania Proietti per il costante impegno verso la città. “L’approvazione di questa legge rappresenta un atto di responsabilità e di visione – ha dichiarato Stoppini – Per noi, il Centenario non è solo una commemorazione, ma un’occasione di riflessione e di rinnovamento del nostro impegno. La decisione unanime dell’Assemblea legislativa dimostra una volontà condivisa di valorizzare un patrimonio spirituale, culturale e umano che trascende i confini di Assisi e dell’Umbria, toccando il mondo intero”.

Inoltre, il sindaco ha sottolineato l’importanza di garantire la massima collaborazione istituzionale per accompagnare questo importante percorso, al fine di accogliere adeguatamente pellegrini e visitatori attesi. “Desideriamo trasformare le celebrazioni in un’opportunità concreta di crescita e sviluppo sostenibile per la nostra comunità”, ha aggiunto.

Il Comune di Assisi si impegna a lavorare in stretto raccordo con la Regione, il Comitato Nazionale e tutti i soggetti interessati, affinché l’VIII Centenario si presenti come un evento di grande rilevanza storica e spirituale. L’obiettivo finale è di garantire che questa celebrazione non solo conduca a una valorizzazione della figura di San Francesco, ma anche a un rinnovato impegno sociale e culturale per la città e per tutti coloro che considerano Assisi un luogo di grande significato.

La celebrazione del VIII Centenario promette di rappresentare un momento di unione e riflessione, attivando risorse e energie per un percorso che potrebbe anche portare a importanti sviluppi nel settore turistico. Assisi, con le sue tradizioni e il suo richiamo spirituale, è pronta a farsi protagonista di un evento che non solo onorerà la figura del santo, ma offrirà un messaggio di pace e armonia a livello globale.