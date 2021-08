Centinaia di persone hanno partecipato al “Perdono degli Assisani”

Centinaia di persone hanno partecipato domenica mattina 1 agosto al “Perdono degli assisani”, il pellegrinaggio a piedi ripristinato quest’anno dalla diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, come da antica tradizione. Il gruppo guidato dal vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino è partito in processione orante dal centro della città, passando per il Santuario della Spogliazione – vescovado di Assisi ed ha raggiunto la basilica di Santa Maria degli Angeli dove il vescovo ha presieduto la santa messa. Canti, preghiere e meditazioni per prepararsi a ricevere l’indulgenza della Porziuncola. Importante e numerosa la partecipazione delle confraternite, dei religiose e delle religiose, dei presbiteri e dei diaconi che si sono ritrovati sui passi di San Francesco.