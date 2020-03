Scrivi in redazione

Ci uniamo in preghiera con la Chiesa universale nel Rosario per l’Italia

Ci stringiamo con il cuore in un abbraccio ai tre nostri concittadini e alle loro famiglie, a tutti i malati colpiti dal Coronavirus e ai loro cari, che attraversano questo momento di prova.

Ci stringiamo con il cuore ai medici e agli operatori sanitari, che stanno donando la propria vita per salvare le vite degli altri.

Le meditazioni tratte dalle Fonti Francescane ci ricordano che il nostro San Francesco si affidò a Colui che tutto può e per questo fu esaudito in ogni sua preghiera: ci affidiamo al nostro Santo Padre Francesco, patrono d’Italia, perché si prenda cura del nostro Paese e lo faccia rinascere più forte e salubre in anima e corpo.

San Francesco esortava i suoi frati a “essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, tra infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada.”

E a noi oggi, la sua vita e il suo insegnamento portano una luce in questo momento di buio: che la luce di San Francesco illumini il nostro cammino in questa strada che si è fatta buia all’improvviso, che la sua luce ci aiuti a prendere le decisioni più giuste per difendere e avere cura delle nostre comunità e delle nostre Città.

Nostro Santo Padre Francesco, illumina con la luce del tuo amore la tua Città che tanto amasti, e proteggi Assisi e tutta l’Italia che ti è stata affidata.

Città di Assisi

Sacro Convento d’Assisi

Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo

Padre Enzo Fortunato