Collezione Numismatica: San Francesco celebrato sulle monete 

Meloni “Con il nostro Governo potere d’acquisto degli italiani cresciuto del 7,5%” ROMA (ITALPRESS) – “Dopo l’Istat, anche l’Eurostat certifica una serie di dati positivi sul potere d’acquisto degli italiani. Nel terzo trimestre del 2025, il potere d’acquisto pro capite è cresciuto dell’1,7%, circa il triplo del risultato di Spagna e Germania, mentre in Francia è addirittura diminuito. Nel periodo compreso tra il IV trimestre 2024 e […]

Oro Italia in staffetta mista di short track, 12^ medaglia per Arianna Fontana Secondo successo e decimo podio per gli azzurri a Milano-Cortina.

Da Monet a Renoir, “Tesori impressionisti” in mostra al Palazzo Reale di Palermo PALERMO (ITALPRESS) – Sono trascorsi più di 150 anni dall’aprile del 1874 quando 31 artisti rifiutati dal mondo dell’arte accademico decisero di organizzare una mostra “rivoluzionaria” per l’epoca, nella galleria del fotografo Nadar a Parigi. La mostra ‘Tesori Impressionisti: Monet e la Normandià – presentata questa mattina a Palazzo Reale di Palermo dalla Fondazione Federico […]

Philip Morris Italia lancia una Sales Academy con 200 nuovi ingressi in azienda ROMA (ITALPRESS) – Un investimento su persone, competenze e occupazione qualificata. Philip Morris Italia annuncia l’avvio di una nuova Sales Academy che porterà all’ingresso in azienda di 200 risorse per un percorso di formazione e sviluppo della durata di 24 mesi. Obiettivo ultimo: attrarre talenti per costruire i professionisti del business del futuro. Le nuove risorse […]

Infiammazioni, dalla ricerca alla pelle nel podcast Science Calling ROMA (ITALPRESS) – E’ disponibile il secondo episodio di Science Calling, il podcast condotto da Myrta Merlino e prodotto e post-prodotto da Edulia, dal Sapere Treccani, online su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Nato per raccontare la ricerca scientifica come infrastruttura culturale e civile, capace di rendere accessibili ambiti complessi e di incidere sulla […]

“Filiera Bianca” di Cirio Agricola presentata a TASTE Firenze 2026 FIRENZE (ITALPRESS) – Fagianeria, progetto caseario di eccellenza di Cirio Agricola, è stata presentata nell’edizione 2026 di TASTE Firenze, il salone di riferimento per l’enogastronomia di alta gamma organizzato da Pitti Immagine e conclusosi alla Fortezza da Basso. L’edizione ha riunito oltre 750 aziende espositrici e una platea qualificata di operatori professionali e buyer italiani […]

Macron “E’ il momento del risveglio europeo” ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa deve decidere se diventare una potenza. Se dovessimo rimanere un mercato aperto ai quattro venti saremo spazzati via”. Lo dice il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato da un gruppo di giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore. “Perchè l’Europa – spiega – è nei fatti il fattore di aggiustamento del […]

Foibe, Meloni “Fare memoria dopo decenni di imperdonabile congiura del silenzio” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni che aggiunge: “Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell’esodo […]

Giustizia, Marina Berlusconi “Voterò sì al referendum, mercato nomine vergognoso” ROMA (ITALPRESS) – “Al referendum” sulla giustizia “del 22-23 marzo prossimi voterò Sì. E non per il mio cognome, nè per spirito di parte, ma perchè è la cosa giusta”. Lo dice Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, in un’intervista al Corriere della sera. “A questo dovrebbero servire i referendum – spiega – a votare sui […]