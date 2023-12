Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco in Assisi

Si è tenuto oggi, 16 dicembre, il XXXVIII Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco in Assisi. L’evento sarà trasmesso il 25 dicembre su Rai1 e in Eurovisione alle 12.25 dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre. È il tenore americano Charles Castronovo il protagonista di questa edizione del concerto diretto dal maestro David Giménez con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, il primo flauto Alberto Barletta, il Coro maschile “Coenobium Vocale” e il Coro “I Piccoli Musici”.

«In questo Natale ci stiamo finalmente lasciando alle spalle tutte le difficoltà dovute al Covid – ha dichiarato fra Peter Hrdy, OFMConv, maestro di cappella nella Basilica di San Francesco –, anche se, ancora una volta, abbiamo dovuto assistere a fatti di cronaca che parlano di femminicidi e violenza sulle donne, di immigrati morti in mare, di tragedie provocate dal cambiamento climatico, non tralasciando la guerra in Ucraina ed il conflitto tra Israele e Gaza che sta sconvolgendo gli equilibri mondiali. Ma sappiamo anche che il Natale porti con sé un messaggio di speranza. È il messaggio dell’evangelista Giovanni: “il Verbo si è fatto carne”, Dio si è fatto uomo, un “Bambino”, che noi accogliamo come il Figlio di Dio, sotto l’aspetto della temporalità e povertà e che porta con sé il dono della pace. In questo Santo Natale dove ricorre l’ottavo centenario del primo presepe della storia, realizzato da San Francesco a Greccio, nella notte del 24 dicembre 1223, vogliamo portare, con il nostro tradizionale concerto, questo messaggio di serenità, di fraternità e di pace; quella pace che tutti siamo chiamati a costruire».

Nel programma dei brani eseguiti alcune delle composizioni più famose e caratteristiche della tradizione natalizia cristiana – come Tu scendi dalle stelle di Alfonso Maria de’ Liguori e Stille Nacht di Franz Xaver Gruber -, oltre a brani popolari resi famosi dal mondo del cinema e del musical – come Have yourself a merry little Christmas di Hugh Martin e White Christmas di Irving Berlin.