Cortile di Francesco 2025, conferenza stampa il 7 giugno

Cristicchi ospite speciale con spettacolo nella piazza inferiore

Cortile di Francesco 2025 – L’edizione 2025 del Cortile di Francesco si appresta a vivere un’annata straordinaria, arricchita da una programmazione diluita in più momenti durante l’estate, in occasione degli ottocento anni del Cantico delle creature. Sabato 7 giugno, alle ore 16, nella Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, si svolgerà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione.

Il progetto, ideato dai frati del Sacro Convento, prevede un ampliamento strutturale e temporale rispetto alle precedenti edizioni. Quest’anno, l’evento non si concentrerà solo nei giorni di settembre, ma vedrà una distribuzione più ampia nel corso della stagione estiva, con un programma esteso che coinvolgerà più giornate e più collaborazioni. In apertura, sarà presentato il calendario delle iniziative previste, assieme alle prime collaborazioni ufficiali già siglate.

Tra le novità di rilievo, la presenza dell’artista Simone Cristicchi, atteso ad Assisi per un’anteprima che accompagnerà simbolicamente l’inizio del ciclo di appuntamenti. L’autore e cantautore porterà in scena, domenica 8 giugno alle ore 21.30, lo spettacolo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, che si terrà nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco. L’esibizione rappresenta uno dei momenti centrali di questa prima fase della manifestazione, e si inserisce in un quadro che punta a unire spiritualità, arte e cultura.

Cristicchi, che ha ottenuto riconoscimenti anche in ambito teatrale, torna ad Assisi dopo la partecipazione all’evento benefico “Con il Cuore”, confermando un legame ormai consolidato con il contesto francescano. Il suo spettacolo, dedicato alla figura di San Francesco, si inserisce in modo coerente nel programma del Cortile, che da anni si distingue per la proposta di contenuti volti a esplorare i grandi temi del dialogo, della pace, della fede e del confronto tra discipline e linguaggi diversi.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione di fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento, che aprirà i lavori illustrando il senso e il significato della nuova edizione. A seguire, fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, presenterà il programma dettagliato e i contenuti che animeranno l’edizione 2025.

Il Cortile di Francesco, nato come spazio di dialogo tra credenti e non credenti, è divenuto nel tempo un punto di riferimento nel panorama degli eventi culturali italiani. La manifestazione si è sempre caratterizzata per la pluralità di voci coinvolte, provenienti da ambiti diversi: dalla filosofia alla scienza, dall’economia all’arte, dalla spiritualità alla politica. Con l’estensione del calendario e le nuove collaborazioni, il progetto intende proseguire su questa linea, rafforzando il proprio ruolo come laboratorio permanente di riflessione e confronto.

L’edizione 2025 sarà anche frutto di sinergie con altri importanti appuntamenti culturali. In particolare, si segnala la collaborazione con il Festival dei Cammini di Francesco, già attivo da diversi anni nell’ambito del turismo spirituale e del cammino come esperienza interiore, e con il festival Genius Loci, promosso dalla Basilica di Santa Croce di Firenze, che lavora sulla valorizzazione della memoria storica attraverso eventi e spettacoli.

L’incontro di sabato 7 giugno sarà quindi l’occasione per raccontare l’ampiezza di queste collaborazioni e annunciare le linee guida della nuova edizione. Il pubblico potrà seguire la conferenza anche in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Sacro Convento (@SanFrancescoAssisi), permettendo così una partecipazione più ampia e diffusa.

Il Cortile di Francesco, con il passare degli anni, ha saputo rinnovarsi restando fedele alla sua vocazione originaria: offrire un luogo di pensiero libero, aperto e costruttivo, nel segno della figura di San Francesco e della sua attualissima visione del mondo. L’estensione temporale del 2025 non rappresenta soltanto un adattamento al contesto dell’ottavo centenario del Cantico, ma anche un modo per ampliare l’impatto del progetto, diffondendo nel tempo e nello spazio i suoi contenuti.

I dettagli delle successive giornate saranno resi noti nel corso dell’estate, mentre il cuore del Cortile continuerà a pulsare a settembre, mantenendo la sua tradizionale collocazione. L’edizione 2025 si preannuncia così come una delle più ricche e articolate nella storia della manifestazione, nel segno della continuità e dell’apertura a nuove forme di partecipazione.