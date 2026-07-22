Cortile di Francesco, nuove sinergie nel segno della vita condivisa

Zingaretti, Berrino e Girardo tra gli ospiti dell’edizione 2026
🌿 Il Cortile di Francesco 2026 arricchisce il proprio programma con nuovi incontri dedicati al valore delle relazioni, della cultura e della spiritualità. Tra gli ospiti figurano Nicola Zingaretti, Franco Berrino, Marco Girardo, Gabriele Romagnoli e Andrea Ceccomori, in un calendario che accompagnerà le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.
Il valore delle relazioni al centro della manifestazione
Prosegue il percorso del Cortile di Francesco 2026, la rassegna culturale promossa dalla Basilica di San Francesco e dal Sacro Convento di Assisi, inserita nel programma delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo.
L’edizione di quest’anno si sviluppa attorno al tema della vita, interpretata come esperienza di relazione, cura reciproca, giustizia, armonia e spiritualità. Un concetto che supera la semplice dimensione individuale per abbracciare la comunità, il dialogo e la costruzione di legami tra persone, istituzioni e associazioni.
Fra Giulio Cesareo: “La cultura nasce dalle sinergie”
A sottolineare il significato dell’iniziativa è fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, che evidenzia come parlare di vita in chiave culturale significhi favorire collaborazioni e reti capaci di generare progetti condivisi.
Secondo il religioso, il messaggio di San Francesco continua a manifestarsi nella capacità di costruire relazioni e lavorare insieme per obiettivi che abbiano valore per l’intera comunità.
Il programma del 12 settembre
Tra gli appuntamenti annunciati figura quello di sabato 12 settembre, alle 11.30, quando Valerio De Cesaris, magnifico rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, dialogherà con il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, presentando il volume Pensare Francesco. Storia, memoria e uso politico, pubblicato da Il Mulino.
Nel pomeriggio, alle 16, sarà protagonista l’europarlamentare Nicola Zingaretti, che illustrerà il Patto per il Mediterraneo in un confronto con il direttore di ANSA Umbria, Claudio Sebastiani. L’incontro approfondirà la proposta europea che punta a trasformare il Mediterraneo in uno spazio di cooperazione, dialogo e sviluppo.
Romagnoli, Girardo e il concerto di Ceccomori
Il 17 settembre, alle 16, lo scrittore e giornalista Gabriele Romagnoli racconterà la propria esperienza vissuta in Corea durante un particolare rito-esperimento che lo ha portato a confrontarsi simbolicamente con il tema della morte per riflettere sul valore dell’essenzialità nella vita quotidiana.
Alle 19 sarà invece il direttore di Avvenire, Marco Girardo, a dialogare con fra Riccardo Giacon sul rapporto tra San Francesco e la comunicazione contemporanea, mettendo in evidenza l’attualità del messaggio francescano anche nel panorama mediatico.
La giornata si concluderà alle 21 con il concerto “Canti di Rinascita” del maestro Andrea Ceccomori, arricchito dalla partecipazione del poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’VIII centenario della morte di San Francesco.
Franco Berrino ospite di Assisi4Life
Il 20 settembre, alle 18, il Cortile di Francesco ospiterà anche il medico ed epidemiologo Franco Berrino, protagonista della lectio magistralis “Custodire la vita, abitare il tempo”.
L’incontro nasce dalla collaborazione con Assisi4Life, il festival promosso dal Comune di Assisi per diffondere la cultura del movimento, della sana alimentazione e degli stili di vita sostenibili come strumenti di benessere e longevità.
Una rete di collaborazioni editoriali
Anche per l’edizione 2026 la manifestazione conferma un ampio sistema di collaborazioni nel settore della comunicazione.
Tra i media partner figurano i Media Vaticani con L’Osservatore Romano, Vatican News e Radio Vaticana, oltre a Rai, con il patrocinio di Rai Umbria, il quotidiano Avvenire, il settimanale La Voce e Rai Cultura, che partecipa come Content Partner.
Il Cortile di Francesco gode inoltre del patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi, presieduto da Davide Rondoni.
La conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’edizione 2026 è in programma il 7 settembre, alle 10.30, nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, mentre il calendario completo degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.
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