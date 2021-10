Economy of Francesco, padre Fortunato, la sfida dei giovani è realtà

«La partecipazione a The Economy of Francesco è stata forte e corale in presenza e in collegamento streaming – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, responsabile struttura informativa di Economy of Francesco -. Il Papa ha subito colto nel segno indicando nei giovani “forse l’ultima generazione che ci può salvare, non esagero”. E ritornano in mente le parole che un anno fa proprio ad Assisi in piena pandemia Bergoglio volle consegnare all’umanità intera: fratellanza significa affrontare la tempesta insieme senza dimenticare gli ultimi. Oggi qui ad Assisi ci sono oltre 200 ragazze e ragazzi in ascolto e a lavoro per una nuova economia solidale e inclusiva. Tutto questo avviene alla vigilia della festa di san Francesco che è ricordata dal Parlamento italiano come giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Questo i giovani che non sono il futuro ma il presente lo stanno già vivendo. La sfida è diventata realtà».