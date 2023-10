Economy of Francesco tre giorni di Assisi con messaggio del Papa

Economy of Francesco – Il 6 ottobre si terrà il quarto incontro annuale di ‘The Economy of Francesco,’ che riunirà giovani economisti, change-maker e imprenditori di tutto il mondo in un evento online. L’incontro sarà l’occasione per ricevere un nuovo messaggio da Papa Francesco, che aveva precedentemente esortato i partecipanti ad essere un esempio di cambiamento nell’ambito economico.

I temi centrali dell’agenda dell’Economy of Francesco includono diseguaglianze economiche, economie indigene, lavoro, pace, sicurezza alimentare, crisi ambientale, e sistemi finanziari. Questi argomenti sono di grande rilevanza e richiedono un cambiamento urgente.

L’evento ospiterà l’economista turco Daron Acemoglu, professore di economia presso il MIT di Boston, che parteciperà in un dialogo con la EoF Academy. La pace sarà un altro tema importante dell’incontro, con un collegamento al terzo Congresso Internazionale dell’Economia di Francesco in America Latina e nei Caraibi. Questo collegamento sarà trasmesso in forma di “web-radio” dall’Istituto Serafico e sarà disponibile in diretta sul canale YouTube di Economy of Francesco, con traduzioni in diverse lingue.

L’evento coinvolgerà contributi da oltre 30 paesi in tutto il mondo e includerà momenti di meditazione ispirati a San Francesco di Assisi, oltre a una rubrica dedicata a personaggi storici e ricorrenze significative. Il tema dell’evento di quest’anno sarà la “25esima ora,” suggerito dal coordinatore scientifico di EoF, l’economista Luigino Bruni.

In aggiunta all’evento online, i coordinatori regionali di ‘The Economy of Francesco Italia’ hanno organizzato una tre giorni in presenza ad Assisi dal 6 all’8 ottobre, focalizzata sulle relazioni e la formazione.