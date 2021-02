Felicitazioni al cardinale Mauro Gambetti per il prestigioso incarico

ra le tante preoccupazioni quotidiane dovute alla emergenza Covid una bella notizia. La nomina del nostro cardinale padre Mauro Gambetti a vicario generale per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica Papale di San Pietro è motivo di felicitazioni e di orgoglio per la città di Assisi. Custode del Sacro Convento e punto di riferimento religioso per l’intera cittadinanza, sua eminenza Mauro Gambetti saprà svolgere il nuovo e prestigioso incarico con la stessa umiltà di sempre, al servizio degli ultimi e dei poveri. A lui auguro, a nome dell’amministrazione comunale e mio personale dal profondo del cuore, buon lavoro raccomandandogli di non dimenticare mai la sua Assisi.