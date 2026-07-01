FeliCitazioni su San Francesco, parte la nuova rubrica settimanale

Accrocca racconta Francesco con Avvenire e i Media Vaticani

Al via un nuovo progetto dedicato al messaggio del Santo di Assisi

Prenderà il via venerdì 3 luglio “FeliCitazioni Francescane”, una nuova iniziativa editoriale dedicata alla figura di San Francesco d’Assisi. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, Vatican News e Avvenire e proporrà, con cadenza settimanale, brevi approfondimenti disponibili in formato video, audio e testo.

Protagonista della rubrica sarà monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, oltre che riconosciuto studioso delle fonti francescane. Attraverso brevi interventi offrirà una lettura storicamente documentata della vita del Poverello di Assisi, affrontando episodi celebri e aspetti meno conosciuti della sua esperienza umana e spirituale.

L’iniziativa sarà pubblicata ogni venerdì sulle pagine del quotidiano Avvenire, sui canali dei Media Vaticani e attraverso gli strumenti di comunicazione della diocesi, compresi il sito internet e i profili social.

Un appuntamento settimanale tra storia e attualità

Il progetto punta a proporre una riflessione accessibile a un pubblico ampio, mettendo in relazione la vicenda di San Francesco con temi che continuano a interrogare la società contemporanea. Ogni appuntamento offrirà un approfondimento costruito su basi storiche, con l’obiettivo di restituire il significato autentico di eventi, parole e gesti attribuiti al Santo.

Le “pillole” accompagneranno i lettori e gli utenti dei diversi canali di comunicazione in un percorso dedicato alla conoscenza della spiritualità francescana, valorizzando il patrimonio delle fonti storiche e proponendo una lettura che tenga conto anche delle esigenze del presente.

La scelta di utilizzare più linguaggi, dal testo ai contenuti audiovisivi, consentirà di raggiungere pubblici differenti, favorendo una maggiore diffusione dei contenuti e rendendo la proposta fruibile attraverso piattaforme tradizionali e digitali.

Marina Rosati: una collaborazione per diffondere il messaggio francescano

A presentare il progetto è Marina Rosati, direttore dell’Ufficio comunicazioni diocesano, che evidenzia il valore della collaborazione con Avvenire e Vatican News nel promuovere una conoscenza più approfondita della figura del patrono d’Italia.

Secondo Rosati, l’obiettivo dell’iniziativa è collegare il messaggio di San Francesco alle questioni più attuali, mettendo al centro valori come il dialogo, il rispetto reciproco, il rifiuto della violenza e delle discriminazioni. Un messaggio che, nell’anno dell’Ottocentenario della morte del Santo, intende offrire un contributo culturale e spirituale attraverso una lettura rigorosa delle fonti francescane.

La direzione editoriale ha scelto di affidare questo percorso a monsignor Accrocca proprio per la sua competenza scientifica maturata negli studi dedicati alla vita di Francesco e alla tradizione francescana.

La prima puntata dedicata alla conversione di Francesco

Il primo appuntamento della rubrica sarà dedicato alla conversione di San Francesco. L’approfondimento analizzerà quando questo passaggio fondamentale della sua vita sia realmente avvenuto e quali persone abbiano avuto un ruolo determinante nel suo cammino, offrendo una ricostruzione fondata sulla documentazione storica.

L’intenzione è quella di distinguere gli elementi attestati dalle fonti dalle narrazioni sviluppatesi nel tempo, contribuendo a chiarire aspetti spesso oggetto di interpretazioni imprecise o semplificate.

Nei successivi appuntamenti saranno affrontati sia gli episodi più conosciuti, come l’incontro con il lebbroso o la spogliazione davanti al vescovo, sia vicende meno note, che permetteranno di approfondire ulteriormente la personalità e il percorso umano del Santo di Assisi.

Un percorso di divulgazione nell’anno dell’Ottocentenario

La nuova rubrica si inserisce tra le iniziative dedicate all’Ottocentenario della morte di San Francesco e punta a favorire una divulgazione rigorosa ma facilmente comprensibile. L’intento è quello di offrire strumenti di conoscenza capaci di coniugare accuratezza storica e linguaggio accessibile.

Attraverso pubblicazioni settimanali distribuite su quotidiani, piattaforme digitali e social network, “FeliCitazioni Francescane” mira ad ampliare la conoscenza della figura del Santo, mettendo in evidenza il valore universale del suo insegnamento e la sua capacità di dialogare ancora con le sfide del presente.

La rubrica accompagnerà così lettori e utenti in un itinerario che unisce ricerca storica, approfondimento culturale e riflessione sull’attualità, valorizzando uno dei patrimoni spirituali più significativi dell’Italia e della città di Assisi.