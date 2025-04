Festa del Santissimo Crocefisso al Santuario di San Damiano

Manifestazioni sacre per una devozione altissima del SS Crocefisso

La Comunità dei Frati Minori di San Damiano annuncia la solenne festa del SS. Crocifisso che si terrà sabato 3 maggio 2025. La festa sarà preceduta dal Triduo di preparazione, avrà inizio mercoledì 30 aprile con il seguente calendario: ore 19.00 il Vespro, con le meditazioni di fr. Piergavino Piras, della fraternità francescana di Cortona(Arezzo).

La Festa del SS. Crocifisso sarà sabato 3 maggio con la solenne celebrazione eucaristica delle 7.30, presieduta da S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera U. – Gualdo T. e Foligno. Tutta la giornata si rinnovano e si accolgono le iscrizioni alla Pia Confraternita del SS. Crocifisso. Al termine, la preghiera dei vespri e con un concerto che aiuterà a contemplare il Signore crocifisso nella luce della Pasqua, con la Corale Braccio Fortebraccio di Montone (Perugia), diretta dal M° Francesco Fulvi.

Il Santissimo Crocifisso: il Santuario di San Damiano ruota attorno all’omonimo Crocifisso che parlò al giovane Francesco d’Assisi. Oltre a questo ne esiste un altro altrettanto prezioso, realizzato da frate Innocenzo da Palermo proprio qui a San Damiano nel 1637. La sacra immagine è legata una vicenda custodita tra le memorie del convento di San Damiano nel 1854, quando in Italia come ad Assisi si manifesta l’epidemia del colera. In questa situazione, il vescovo di Assisi, mons. Luigi Landi Vittori, fece richiesta ai frati di poter traslare in cattedrale il Santissimo Crocifisso di Innocenzo, già noto per i prodigi avvenuti a coloro che ne erano devoti. Il 29 agosto 1855, con una processione gestita dalle autorità per evitare contagi, il Crocifisso venne portato in Cattedrale, dove rimase, sopra l’altare maggiore, per 64 giorni. La devozione al Crocifisso di frate Innocenzo, da quel momento, non si è mai più spenta. La Pia Confraternita del SS. Crocifisso è frutto proprio di questa devozione e tutt’ora raccoglie devoti e pellegrini che hanno stretto un legame particolare con questa sacra immagine.