Festività San Franceso attivo il piano COC

Divieti e misure speciali per garantire ordine e tutela

Assisi, 3 ottobre 2025 – In occasione delle festività francescane del 3, 4 e 5 ottobre, la città di Assisi si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini, visitatori e autorità, civili e religiose, con una serie articolata di misure volte a garantire sicurezza, ordine pubblico e fluidità dei movimenti. A seguito del previsto grande afflusso di persone, il Comune di Assisi ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), struttura di coordinamento a supporto del Sindaco in qualità di autorità locale di protezione civile. Il COC sarà operativo anche il 12 ottobre, in occasione della Marcia per la Pace Perugia–Assisi, e per l’intera giornata del 4 ottobre, cuore delle celebrazioni dedicate a San Francesco, Patrono d’Italia. La gestione di questi eventi è considerata di particolare complessità organizzativa, tanto da richiedere una macchina operativa efficiente e ben strutturata, composta da dirigenti comunali, tecnici specializzati e dal Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile, con base nella sede municipale di Santa Maria degli Angeli.

Per garantire l’ordine pubblico e agevolare il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose e civili, sono previste ampie limitazioni al traffico e alla sosta veicolare, sia ad Assisi centro storico che a Santa Maria degli Angeli, come riporta il comunicato del Comune di Assisi.

Il 3 ottobre, giornata che prevede il corteo civile a Santa Maria degli Angeli, sarà vietata la circolazione dalle ore 16:30 fino al termine della manifestazione nel centro urbano e nell’area adiacente la Basilica. Inoltre ad Assisi, dalle ore 15 alle 23, la circolazione sarà interdetta in Piazza del Comune, compresi i veicoli autorizzati. A partire dalle 21 del 3 ottobre fino alle 14 del 4 ottobre, sarà vietata la sosta in numerose vie e piazze strategiche, tra cui:

Viale Marconi

Via Frate Elia

Piazza Inferiore di San Francesco

Largo Gregorio IX

Via San Francesco

Via A. Fortini

Via Cardinale Merry del Val

Largo Lubich

Via degli Episcopi

Piazza del Comune

Piazza San Pietro

Borgo San Pietro (fino a Via degli Ancajani)

Il 4 ottobre, giorno solenne della celebrazione di San Francesco, si applicano ulteriori restrizioni severe:

Dalle 7:00 alle 14:00 : divieto di transito per tutti i veicoli (compresi autorizzati) in molte strade del centro storico

Dalle 7:00 alle 10:00 : restrizioni specifiche su Piazza del Comune, Via Giotto, Via Portica, Corso Mazzini e Via Santa Chiara

Dalle 7:00 alle 23:00 : stop alla circolazione in Piazza del Comune

Divieto assoluto anche all’interno della ZTL , dalle 10:00 alle 20:00 , salvo poche eccezioni per residenti e autorizzati

Sospensione di tutte le operazioni di carico e scarico merci

Le Farmacie, i servizi pubblici e i residenti con necessità particolari sono invitati a pianificare in anticipo eventuali spostamenti. Il Comune ha garantito che saranno predisposti servizi di assistenza e vigilanza capillari, con il coinvolgimento della Polizia Locale, volontari e operatori di protezione civile.

Ulteriori provvedimenti riguardano la sospensione temporanea dell’occupazione di suolo pubblico in aree come Piazza del Comune (dal 3 ottobre ore 18 fino al termine del corteo del 4) e Via San Francesco (dal 3 ottobre ore 23 fino al termine del corteo). Nel quadro delle misure di sicurezza, sarà inoltre rimossa temporaneamente tutta la segnaletica mobile per la raccolta rifiuti, inclusi cestini e cassonetti, sia ad Assisi che a Santa Maria degli Angeli, in prossimità dei luoghi delle celebrazioni.

Domenica 5 ottobre, il centro storico sarà animato dalla tradizionale Fiera di San Francesco, con nuove limitazioni alla viabilità:

Divieto di sosta dalle ore 20 del 4 ottobre alle ore 21 del 5 ottobre nelle principali vie interessate dalla manifestazione: Largo Properzio, Via Borgo Aretino, Corso Mazzini, Piazza San Chiara, via Alessi e altre

Dalle ore 6 alle 21 del 5 ottobre , divieto di circolazione (esclusi operatori della fiera) in tutte le vie coinvolte

In Via del Turione , sarà attivato il senso unico alternato per i residenti

Sospensione delle concessioni temporanee di suolo pubblico dal 4 al 5 ottobre

Le giornate del 3, 4 e 5 ottobre rappresentano un momento di altissimo valore spirituale, culturale e comunitario per la città serafica. Il Comune di Assisi, attraverso la pianificazione accurata di tutte le misure logistiche, vuole garantire un’esperienza sicura, ordinata e serena per tutti coloro che parteciperanno alle celebrazioni dedicate al Santo Patrono d’Italia.