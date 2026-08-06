Fondamentalismo respinto, Papa ad Assisi richiama giovani alla pace

Invito ai ragazzi a superare paure e muri del pregiudizio

📌 Il Papa invita i giovani a respingere fondamentalismo e pregiudizi, scegliendo la radicalità evangelica come via di pace, accoglienza e dialogo. A Santa Maria degli Angeli l’appello a superare paure alimentate dalla cattiva informazione e dai muri identitari.

Il messaggio del Pontefice ai giovani

Il Papa ha rivolto un forte appello ai giovani invitandoli a scegliere la strada della pace, dell’accoglienza e della radicalità evangelica, indicando quest’ultima come il contrario di ogni forma di fondamentalismo. L’intervento è avvenuto durante l’incontro con i ragazzi a Santa Maria degli Angeli, nell’ambito delle iniziative legate all’Anno Francescano. Nel suo intervento il Pontefice ha richiamato l’importanza di vivere il Vangelo con autenticità, senza trasformare la fede in uno strumento di contrapposizione. Secondo il Papa, ai cristiani sarà chiesto sempre più di diventare autentici operatori di pace, soprattutto in contesti sociali nei quali esiste il rischio che la religione venga utilizzata per alimentare divisioni e contrasti identitari.

Un invito a superare paure e pregiudizi

Nel suo discorso il Pontefice ha rivolto ai giovani un’esortazione chiara ad allargare la mente e il cuore, superando le paure che possono nascere da una cattiva informazione e abbattendo i muri costruiti dal pregiudizio. Il messaggio punta a incoraggiare una visione aperta della società, nella quale il dialogo prevalga sulla chiusura e sulla diffidenza. Il Papa ha invitato i ragazzi a sottrarsi alla cultura della potenza, proponendo invece un modello fondato sull’incontro, sul rispetto reciproco e sulla capacità di riconoscere il valore dell’altro. L’intervento si inserisce nel percorso di riflessione promosso durante l’Anno Francescano, con particolare attenzione al ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di relazioni fondate sulla fraternità e sulla convivenza pacifica.

San Francesco come esempio

Richiamando la figura di San Francesco, il Pontefice ha indicato il santo di Assisi come punto di riferimento per comprendere il significato autentico della radicalità evangelica. Secondo il Papa, vivere il Vangelo in modo radicale significa percorrere una strada completamente opposta al fondamentalismo. Una fede autentica, ha spiegato, non conduce alla violenza né all’accecamento ideologico, ma rende le persone più attente, sensibili e capaci di ascoltare. Il riferimento a San Francesco rappresenta quindi un invito a coltivare umiltà e apertura verso il prossimo, mettendo al centro la persona e non le contrapposizioni.

Il ruolo dei cristiani nella società

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come i cristiani siano chiamati a svolgere un ruolo sempre più importante nella promozione della pace all’interno della società. Il Pontefice ha osservato che le comunità cristiane potranno essere chiamate a testimoniare concretamente valori di riconciliazione proprio in un periodo storico nel quale, in diversi contesti, la religione rischia di essere utilizzata come elemento di contrapposizione tra identità differenti. L’invito è quello di scegliere un atteggiamento di apertura e di accoglienza, evitando ogni forma di chiusura ideologica e privilegiando il dialogo come strumento per costruire rapporti fondati sul rispetto reciproco.

Un appello rivolto alle nuove generazioni

Il messaggio conclusivo rivolto ai giovani richiama la responsabilità personale di ciascuno nel contribuire a una società più aperta e meno segnata da paure e diffidenze. Il Papa ha indicato l’accoglienza verso tutti come uno degli elementi essenziali della radicalità evangelica, ricordando che essa conduce a un atteggiamento di umiltà e attenzione verso gli altri. L’incontro di Santa Maria degli Angeli, inserito nelle celebrazioni dell’Anno Francescano, si è così trasformato in un’occasione per ribadire un messaggio centrato sulla pace, sulla fraternità e sul rifiuto di ogni interpretazione della fede che possa alimentare violenza, esclusione o divisione.