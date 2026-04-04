Fra Marco Moroni Pasqua amore unica vendetta che salva il mondo

Fra Marco Moroni custode Sacro Convento Assisi riflette su speranza
La Pasqua rappresenta la festa cristiana per eccellenza, intrisa di speranza, gioia e senso di fraternità. In un’epoca segnata da crisi globali e tensioni persistenti, fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi, lega i principi della fede alle sfide contemporanee. Il suo messaggio pasquale, scritto come un poema di grande intensità, invita a una lettura profonda degli eventi, capace di risvegliare coscienze e spingere all’azione concreta.
Il testo del messaggio pasquale
Fra Moroni riprende l’antifona della notte pasquale per proclamare la vittoria sul male e la riconciliazione universale. Il santo mistero dissolve l’odio, placa le durezze e promuove armonia ovunque, dai conflitti armati alle ingiustizie sociali. Amore emerge come forza risanante, unica risposta efficace contro le divisioni del mondo moderno.
Il poema si rivolge a scenari drammatici, dallo stretto di Hormuz al valico di Rafah, passando per regge opulente e baraccopoli dimenticate. Evoca le vittime innocenti, come le ragazze di Minab, e i segni della violenza, dai droni ai fiumi inquinati. Con un invito solenne, “Così sia”, Moroni auspica pace nei palazzi finanziari come nelle tende dei profughi.
Celebrazioni solenni in Basilica
Stasera alle 21.30 la veglia pasquale animerà la chiesa superiore della Basilica di San Francesco. A presiederla sarà il cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche Papali di Assisi. La Cappella Musicale della Basilica, diretta da fra Peter Hrdy, accompagnerà i riti con canti suggestivi.
Domani alle 10.30 fra Marco Moroni concelebrerà la messa solenne di Pasqua, sempre nella chiesa superiore. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in streaming sui canali YouTube e Facebook ufficiali della Basilica, permettendo a fedeli di tutto il mondo di partecipare virtualmente.
Significato universale del messaggio
Fra Moroni trasforma la Pasqua in un richiamo alla responsabilità condivisa, oltre le mere celebrazioni liturgiche. Il suo stile poetico rende concreto il mistero della risurrezione, applicandolo a ferite aperte come guerre e disuguaglianze. L’amore non appare astratto, ma vendetta positiva che rigenera, opposta a cicli di odio e ritorsione.
Questo approccio riflette la spiritualità francescana, radicata nella concretezza della carità. In Assisi, cuore del francescanesimo, il messaggio risuona con forza speciale, invitando a superare paure e divisioni. La comunità locale e i pellegrini accolgo l’appello come bussola per i tempi incerti.
Contesto e tradizione musicale
La Cappella Musicale della Basilica vanta una storia gloriosa, con fra Peter Hrdy alla guida attuale. I suoi cori elevano le liturgie pasquali, intrecciando voci e melodie al silenzio contemplativo del luogo sacro. Le trasmissioni digitali amplificano il rito, raggiungendo un pubblico globale assetato di speranza.
Per aggiornamenti in tempo reale, i canali social del Sacro Convento diffondono dettagli preziosi. La Pasqua ad Assisi non si limita a riti antichi, ma si proietta verso un impegno quotidiano ispirato alla risurrezione. Fra Moroni conclude il suo poema con l’amore come salvezza, un imperativo per l’umanità intera.
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