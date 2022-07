Search for: Search Button

Frati Assisi, grande gioia il ritorno in Città di papa Francesco

“È una grande gioia la comunicazione di un nuovo ritorno di papa Francesco ad Assisi, per confermare e rilanciare l’impegno con i giovani per una nuova economia, che favorisca lo sviluppo e il cammino di tutti, con una priorità che è l’attenzione a chi è ai margini”: a dirlo – attraverso il sito sanfrancesco.it – è fra Giulio Cesareo, portavoce del Sacro convento di Assisi, commentando la notizia della presenza del Pontefice in occasione del meeting “Economy of Francesco” di fine settembre. “San Francesco, figlio di un mercante di successo – aggiunge fra Cesareo – conosceva bene il valore, i rischi e le possibilità di cui l’attività economica è portatrice Dopo aver fatto la scelta di donare la sua ricchezza ai poveri, ispirato da Cristo ha compreso che la sua strada era quella della condivisione della loro vita e condizione. Da lui è nata così e si è sviluppata un’esperienza di Dio e del mondo, una spiritualità in cui la chiave di volta è proprio la condivisione: delle cose, della vita, dei sogni, della fede… È ciò che chiamiamo comunemente fraternità”, sottolinea il religioso. “Ed è molto bello e significativo che papa Francesco abbia scelto Assisi per questo cammino di un’economia a servizio della fraternità e non delle diseguaglianze”, dice ancora. “Questa sua venuta è infine un grande invito per noi tutti francescani e francescane dei 5 continenti, perché solo con la sua presenza il Papa ci invita a riscoprire l’eredità spirituale del Santo di Assisi come una miniera di ispirazioni e valori per affrontare in maniera sapiente e creativa le sfide epocali del nostro tempo”, tiene a evidenziare fra Cesareo.